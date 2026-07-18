ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் தாக்கல்?
தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 4:17 PM IST
சென்னை: ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசின் முதல் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்தது. குறிப்பாக, திமுக இரண்டாவது இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்டக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அத்துடன், அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக் கொண்டது.
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம், கடந்த ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநரின் உரையுடன் தொடங்கி நடைபெற்றது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசின் முழு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் பொருட்டு முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த ஜூலை 02- ஆம் தேதி முதல் துறை வாரியாக அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆய்வுக் கூட்டங்களை நாள்தோறும் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார்.
இதனிடையே, கடந்த ஜூலை 16-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இரண்டாவது முறையாக அமைச்சரைக் கூட்டம் நடைபெற்றிருந்தது. இதில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது உள்ளிட்டவைக் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் கூறுகின்றன. இந்த சூழலில் புதிய அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வரும் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தொடங்கவுள்ளதாகவும், அதில் பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் தனித்தனியே தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக அரசு தாக்கல் செய்யவுள்ள முதல் பட்ஜெட் என்பதால் பொதுமக்களின் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக அளித்துள்ள வாக்குறுதிகளான மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூபாய் 2,500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும், படித்து வேலையில்லாதப் பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகை, அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கான இலவச பயணங்கள், உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள், உயர்கல்விக்கான புதிய திட்டங்கள், வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்புகள் போன்ற பல்வேறு அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல் கூறுகின்றன.