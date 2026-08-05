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தமிழக பட்ஜெட்- எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு?

2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தும் நோக்கில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை
தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை (x)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 2:57 PM IST

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சென்னை: தவெக கூட்டணி அரசின் முதலாவது பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்து, வாசித்தார். இதில், எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை துறை வாரியாக பார்ப்போம்.

  • கல்வித் துறைக்கு ரூ.52,920 கோடி

(பள்ளிக் கல்வித் துறை-ரூ.44,527 கோடி+உயர்கல்வித் துறை ரூ.8,393 கோடி)

  • தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடுத் துறை- ரூ.2,022 கோடி
  • சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை - ரூ.17,150 கோடி
  • இளைஞர் நலன், விளையாட்டு மேம்பாடுத் துறை- ரூ.1,051 கோடி
  • சமூக நீதித் துறை- ரூ.3,937 கோடி
  • பிற்படுத்தப்பட்டோர், இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர்
  • மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை- ரூ.1,700 கோடி
  • மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை- ரூ.1,485 கோடி
  • சமூகநலன், மகளிர் உரிமை- ரூ.9,818 கோடி
  • மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை- ரூ.23,357 கோடி
  • கூட்டுறவுத் துறை- ரூ.8,028 கோடி
  • வேளாண், உழவர் நலத்துறை- ரூ.14,984 கோடி
  • கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம், மீனவர் நலத்துறை- ரூ.4,880 கோடி
  • தொழில் முதலீடு ஊக்குவிப்பு, வர்த்தகத் துறை - ரூ.4,414 கோடி
  • சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள்- ரூ.2,142 கோடி
  • கைத்தறி, துணிநூல், கதர் துறை- ரூ.1,678 கோடி
  • செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் சேவைகள்- ரூ.398 கோடி
  • எரிசக்தித் துறை - ரூ.15,828 கோடி
  • நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை - ரூ.38,715 கோடி

(வீட்டு வசதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சி- ரூ.8,852 கோடி+

நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல்- ரூ.29,863 கோடி)

  • நெடுஞ்சாலைகள், சிறு துறைமுகங்கள் துறை- ரூ.21,524 கோடி
  • போக்குவரத்துத் துறை- ரூ.13,561 கோடி
  • நீர்வளத் துறை - ரூ.9,264 கோடி
  • சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம், வனத்துறை- ரூ.1,762 கோடி
  • ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித் துறை- ரூ.39,609 கோடி
  • உணவு, நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை- 14,830 கோடி
  • உள்துறை, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வை- ரூ.17,290 கோடி

(காவல்- ரூ.14,552 கோடி)

  • வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை- ரூ.11,532 கோடி
  • வணிக வரிகள் துறை- ரூ.651 கோடி
  • பத்திரப் பதிவுத் துறை - ரூ.475 கோடி
  • இயற்கை வளங்கள் துறை- ரூ.438 கோடி
  • அரசு ஊழியர் நலன் (ஓய்வூதியம்) - ரூ.47,240 கோடி
  • நீதி நிர்வாகம்- ரூ.2,486 கோடி
  • சுற்றுலா, கலை மற்றும் பண்பாடு- ரூ.775 கோடி
  • தமிழ் வளர்ச்சி - ரூ.3.5 கோடி
  • இந்து சமய அறநிலையத் துறை- ரூ.708 கோடி

2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தும் நோக்கில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN BUDGET
FUND ALLOCATIONS
TN GOVT DEPARTMENTS
TN BUDGET ALLOCATIONS

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