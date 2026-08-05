தமிழக பட்ஜெட்- எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு?
2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தும் நோக்கில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை (x)
Published : August 5, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: தவெக கூட்டணி அரசின் முதலாவது பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்து, வாசித்தார். இதில், எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை துறை வாரியாக பார்ப்போம்.
- கல்வித் துறைக்கு ரூ.52,920 கோடி
(பள்ளிக் கல்வித் துறை-ரூ.44,527 கோடி+உயர்கல்வித் துறை ரூ.8,393 கோடி)
- தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடுத் துறை- ரூ.2,022 கோடி
- சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை - ரூ.17,150 கோடி
- இளைஞர் நலன், விளையாட்டு மேம்பாடுத் துறை- ரூ.1,051 கோடி
- சமூக நீதித் துறை- ரூ.3,937 கோடி
- பிற்படுத்தப்பட்டோர், இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர்
- மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை- ரூ.1,700 கோடி
- மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை- ரூ.1,485 கோடி
- சமூகநலன், மகளிர் உரிமை- ரூ.9,818 கோடி
- மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை- ரூ.23,357 கோடி
- கூட்டுறவுத் துறை- ரூ.8,028 கோடி
- வேளாண், உழவர் நலத்துறை- ரூ.14,984 கோடி
- கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம், மீனவர் நலத்துறை- ரூ.4,880 கோடி
- தொழில் முதலீடு ஊக்குவிப்பு, வர்த்தகத் துறை - ரூ.4,414 கோடி
- சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள்- ரூ.2,142 கோடி
- கைத்தறி, துணிநூல், கதர் துறை- ரூ.1,678 கோடி
- செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் சேவைகள்- ரூ.398 கோடி
- எரிசக்தித் துறை - ரூ.15,828 கோடி
- நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை - ரூ.38,715 கோடி
(வீட்டு வசதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சி- ரூ.8,852 கோடி+
நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல்- ரூ.29,863 கோடி)
- நெடுஞ்சாலைகள், சிறு துறைமுகங்கள் துறை- ரூ.21,524 கோடி
- போக்குவரத்துத் துறை- ரூ.13,561 கோடி
- நீர்வளத் துறை - ரூ.9,264 கோடி
- சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம், வனத்துறை- ரூ.1,762 கோடி
- ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித் துறை- ரூ.39,609 கோடி
- உணவு, நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை- 14,830 கோடி
- உள்துறை, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வை- ரூ.17,290 கோடி
(காவல்- ரூ.14,552 கோடி)
- வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை- ரூ.11,532 கோடி
- வணிக வரிகள் துறை- ரூ.651 கோடி
- பத்திரப் பதிவுத் துறை - ரூ.475 கோடி
- இயற்கை வளங்கள் துறை- ரூ.438 கோடி
- அரசு ஊழியர் நலன் (ஓய்வூதியம்) - ரூ.47,240 கோடி
- நீதி நிர்வாகம்- ரூ.2,486 கோடி
- சுற்றுலா, கலை மற்றும் பண்பாடு- ரூ.775 கோடி
- தமிழ் வளர்ச்சி - ரூ.3.5 கோடி
- இந்து சமய அறநிலையத் துறை- ரூ.708 கோடி
2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தும் நோக்கில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.