ETV Bharat / state

குடியரசு தினத்தில் ஆளுநர் வழங்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

திமுக-வின் கூட்டணி கட்சிகளும் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்துள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 26, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இன்று வழங்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஆண்டுதோறும் குடியரசு தினத்தன்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் பவனில் அரசு மற்றும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரமுகர்களுக்கும் தேநீர் விருந்து வழங்குவது வழக்கம். அதற்காக ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து முறையான அழைப்பு விடுக்கப்படும்.

ஆளுநர் வழங்கும் தேநீர் விருந்தில் மாநில முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், எதிர்க்கட்சியினர், அரசு அதிகாரிகள், முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் என பலர் பங்கேற்பர். ஆனால், குடியரசு தினமான இன்று (ஜன.26) மாலை சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் (மக்கள் பவன்) வழங்கப்படும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு ஆளுநராக ஆர் என். ரவி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கும், ஆளுநருக்கும் இடையே கருத்து மோதல்கள் இருந்து வருகின்றன. ஆளுநர் உரையுடன் துவங்கும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், ஆளுநர் துவக்க உரையை நிகழ்த்தாமல் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக வெளிநடப்பு செய்து வருகிறார்.

ஆகவே, ''தமிழ்நாட்டு நலனுக்கு எதிராக செயல்படும் ஆளுநரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து இன்று மாலை ஆளுநர் வழங்கவுள்ள தேநீர் விருந்தை தமிழ்நாடு அரசு புறக்கணிக்க போவதாகவும், இந்த விருந்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் யாரும் பங்கேற்கமாட்டார்கள்'' என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தேநீர் விருந்து நடத்தப்பட்டது. அதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தார். மேலும் பல்கலைக்கழகங்களில் நிகழ்த்தப்படும் பட்டமளிப்பு விழாவில் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பங்கேற்கமாட்டார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு நடைபெறும் தேநீர் விருந்தை தமிழ்நாடு அரசு புறக்கணித்துள்ளது.

திமுக சார்பில், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளோ, சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோ, ஆளுநர் வழங்கும் தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொள்ளமாட்டார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் திமுக-வின் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விசிக, ம.தி.மு.க ஆகிய கட்சிகளும் ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிக்கப்பதாக ஏற்கெனவே அறிவித்துள்ளன. இருப்பினும் ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று நடைபெறும் தேநீர் விருந்தில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் அதிமுக, பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டம்: பல்வேறு துறைகளில் வீரதீர செயல்களை புரிந்தோருக்கு விருது வழங்கி கௌரவித்த முதல்வர்

TAGGED:

GOVERNOR RAVI
DMK BOYCOTTS TEA PARTY
CHENNAI LOK BHAVAN
ஆளுநர் தேநீர் விருந்து
GOVERNOR TEA PARTY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.