துரைமுருகனுக்கு அண்ணா; அருள்மொழிக்கு பெரியார் விருது வழங்கி கௌரவித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

விருது பெற்ற அறிஞர்கள்
விருது பெற்ற அறிஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 16, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
சென்னை: திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு துறைகளில் சாதனை செய்த 13 பேருக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

திருவள்ளுவர் திருநாளை முன்னிட்டு சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திருவள்ளுவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, 'அய்யன் திருவள்ளுவர் விருது மற்றும் தமிழக அரசின் விருதுகள்' வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு 13 பேருக்கு விருதுகளை வழங்கி சிறப்பு செய்தார்.

அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் விருதினை முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனாருக்கு வழங்கினார். இவர் தமிழ்மறைக் குடமுழுக்குகள் 1400-க்கு மேல் நடத்தி இருக்கிறார். சைவ சிந்தாந்த நுண்பொருளுடன் திருக்குறளின் அறக்கருத்துக்களை செந்தமிழில் சிந்தை இனிக்க பேசுவதில் இவர் ஆளுமை மிக்கவர்.

பேரறிஞர் அண்ணா விருது

பேரறிஞர் அண்ணா விருது அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு வழங்கப்பட்டது. துரைமுருகன் 1965 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மொழிப்போர் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர். இதுவரை 10 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் தற்போதையை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் இவர் மட்டுமே அதிக முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தந்தை பெரியார் விருது

தந்தை பெரியார் விருது வழக்கறிஞர் அருள்மொழிக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த விருது கடந்த 30 ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அருள்மொழி சுயமரியாதை, சமூகநீதி, பெண் விடுதலைக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது

அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது விசிக எம்.எல்.ஏ சிந்தனைச்செல்வனுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த விருது 1998ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 27 பேர் இந்த விருதை பெற்றுள்ளனர். சமூகநீதி, அரசியலமைப்பு சட்ட நெறிகள் குறித்து பேசிவரும் சட்டமன்ற மன்ற உறுப்பினர் சிந்தனைச்செல்வனுக்கு இந்த வழங்கப்படுள்ளது.

பெருந்தலைவர் காமராசர் விருது

பெருந்தலைவர் காமராசர் விருது எஸ்.எம்.இதயத்துல்லாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. பிறப்பால் இதயத்துல்லா இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவரானாலும் அனைத்து சமய கோட்பாட்டு இலக்கியங்களையும் மேடைகளில் பேசும் பேராற்றல் உடையவராக திகழ்ந்து வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் ஆரம்ப காலக்கட்டங்களில் இருந்து பங்கேற்கும் ஒருவராக இவர் இருந்து வருகிறார்கள்.

மகாகவி பாரதியார் விருது

மகாகவி பாரதியார் விருது கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. கவிஞர், பேச்சாளர், எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் என்ற சிறப்புக்கு சொந்தக்காரரான நெல்லை ஜெயந்தாவுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான மகாகவி பாரதியார் விருது வழங்கப்படுகிறது.

பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது

பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது பாடலாசிரியர் யுகபாரதிக்கு வழங்கப்பட்டது. இரண்டாயிரம் திரைப்பட பாடல்களை எழுதிய பாடலாசிரியராக தமிழ் திரையுலகில் இவர் வலம் வருகிறார். மரபுக்கவிதை, புதுக்கவிதை, என அனைத்திலும் தொடர்ந்து முத்திரை பதித்து வருகிறார்.

தமிழ்த் தென்றல் திரு.வி.க. விருது

தமிழ் எழுத்தாளருக்கான தமிழ்த் தென்றல் திரு.வி.க. விருது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்புக்கு வழங்கப்பட்டது.

முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் விருது

முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் விருது முனைவர் செல்லப்பாவுக்கு வழங்கப்பட்டது.

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் விருது

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் விருது விடுதலை விரும்பிக்கு வழங்கப்பட்டது.

இலக்கிய மாமணி விருது (மரபு தமிழ்)

இலக்கிய மாமணி விருது (மரபு தமிழ்) இலக்கியச் சுடர் ராமலிங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.

இலக்கிய மாமணி விருது(ஆய்வு தமிழ்)

இலக்கிய மாமணி விருது (ஆய்வு தமிழ்) இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்தத் தலைவர் மகேந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்டது.

இலக்கிய மாமணி விருது (படைப்புத்தமிழ்)

இலக்கிய மாமணி விருது (படைப்புத்தமிழ்) விருதுநகர் நரேந்திர குமாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

விருது பெறுவோர் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூ.5 லட்சம் ரொக்கப் பரிசு, ஒரு சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் தகுதியுரை வழங்கி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு செய்தார்.

முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு ரூ.5 லட்சம் வழங்கிய வெ.இறையன்பு

திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ் எழுத்தாளருக்கான தமிழ்த் தென்றல் திரு.வி.க. விருது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்புக்கு வழங்கப்பட்டது. அப்போது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசுத் தொகையான ரூ.5 லட்சத்தை தமிழ்நாடு முதல்வரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவதாக அவர் மேடையிலேயே அறிவித்து, அதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஒப்படைத்தார். அப்போது பார்வையாளர்கள் கரவொலி எழுப்பி அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

