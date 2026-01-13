ETV Bharat / state

திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகளை அறிவித்தது தமிழ்நாடு அரசு - யார் யாருக்கு விருது?

அனைத்து விருதுகளையும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திருவள்ளுர் தினமான ஜனவரி 16 ஆம் தேதி வழங்கவுள்ளார்.

தலைமைச் செயலகம் (கோப்புப்படம்)
தலைமைச் செயலகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 1:09 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 1:23 PM IST

சென்னை: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் விருது மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் சமூக சேவைக்காக பணியாற்றுபவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் திருவள்ளுவர் விருது, தந்தை பெரியார் விருது, அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது, பேரறிஞர் அண்ணா விருது, பெருந்தலைவர் காமராசர் விருது, மகாகவி பாரதியார் விருது, பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது, தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. விருது, முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் விருது, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் விருது ஆகிய விருதுகளை தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

இந்த விருதுகள் அனைத்தும் திருவள்ளுவர் திருநாளான ஜனவரி 16 ஆம் தேதி வழங்கப்படும். விருது பெறும் விருதாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விருது தொகையாக ரூ.5 லட்சம், ஒரு சவரன் தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்படுவதுடன் தகுதியுரை வழங்கியும் பொன்னாடை அணிவித்தும் சிறப்பிக்கப் பெறுவார்கள். இந்த விருதுகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்குவார்.

இந்த ஆண்டு யார் யார் எந்தெந்த விருதுகளை பெறுகின்றனர் என்ற விவரங்கள்

விருதுகள்விருது பெறுவோர்யார் இவர்?
அய்யன் திருவள்ளுவர் விருதுமுதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார்விடுதலைப் போராட்ட தியாகியான இவர், 1400-க்கும் மேற்பட்ட தமிழ்மறைக் குடமுழுக்குகள், 3000-க்கும் மேற்பட்ட தமிழாகமத் திருமணங்களை நடத்தி வைத்தவர்
தந்தை பெரியார் விருதுவழக்கறிஞர் அ.அருள்மொழிசுயமரியாதை, சமூகநீதி, பெண் விடுதலை, அரசியலமைப்பு சட்டக் கோட்பாடுகள் ஆகியவை குறித்து தமிழ்நாட்டு மேடைகளில் அதிக காலமாக பேசி வருபவர்
அண்ணல் அம்பேத்கர் விருதுசிந்தனைச் செல்வன் எம்எல்ஏஅண்ணல் அம்பேத்கரின் சமநீதி, அரசியலமைப்புச் சட்ட நெறிகள், சமூகநீதி குறித்து முழங்கி வரும் இவர், விளிம்புநிலை மக்கள் எங்கு பாதிக்கப்பட்டாலும் முதல் குரல் எழுப்பக் கூடியவர்
பேரறிஞர் அண்ணா விருதுஅமைச்சர் துரைமுருகன்தமிழ் இயக்கத்தோடும், திராவிட இயக்கத்தோடும் பயணித்து வருபவர். 1965-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மொழிப்போராட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர். பேரறிஞர் அண்ணாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டவர்.
பெருந்தலைவர் காமராசர் விருதுஎஸ்.எம். இதயத்துல்லாஎழுத்தாளரும், இலக்கிய ஆர்வலருமான இவர், ஆங்கிலம், இந்தி, அரபி முதலிய பன்மொழிகளை அறிந்தவர். இசுலாமியரான இவர் அனைத்து சமயக் கோட்பாட்டு இலக்கியங்களையும் ஒப்பிட்டு மேடைகளில் சிறப்புற உரையாற்றும் திறம் படைத்தவர்
மகாகவி பாரதியார் விருதுநெல்லை ஜெயந்தாகவிஞர், எழுத்தாளர், பேச்சாளர், பத்திரிகையாளர், பதிப்பாளர் ஆகிய பன்முக ஆற்றலைக் கொண்டவர். கவியரங்க மேடைகளிலும், திரையுலகிலும் கோலோச்சி வருகிறார்
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருதுயுகபாரதிகவிஞர், எழுத்தாளர், பாடலாசிரியர், பத்திரிகையாளர் எனப் பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் இவர். மரபுக் கவிதை, புதுக் கவிதை மற்றும் நவீனக் கவிதை என அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கி வருகிறார்
தமிழ்த் தென்றல் திரு.வி.க. விருதுமுதுமுனைவர் வெ.இறையன்புஎழுத்தாளர், பேச்சாளர், கல்வியாளர், சமூக ஆர்வலர் மற்றும் தன்னம்பிக்கைச் சொற்பொழிவாளர் எனப் பன்முகங்களில் ஈடுபாட்டுடன் இயங்கித் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளராக செயலாற்றிப் பணி நிறைவு பெற்றவர்.
முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் விருதுமுனைவர் சு.செல்லப்பாமாணவர்களுக்கு கல்வி பயிற்றுவிப்பு பற்றித் தனி வழிகளைக் கண்டுபிடித்து பாடங்களைப் புதுமையான முறையில் நடத்தியவர்
முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் விருதுவிடுதலை விரும்பிஎழுத்தாளர், பேச்சாளர், பத்திரிகையாளர், ஆய்வாளர் எனப் பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் இவர். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மணிக்கணக்கில் பேசக் கூடியவர். புள்ளிவிவரங்களுடன் அருமையாக பேசும் ஆற்றல் கொண்டவர்.
