லஞ்சம் கேட்டால் வாட்ஸ்ஆப்பில் புகார் தெரிவிக்கலாம் - புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்த தவெக அரசு
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் வருகை தரும் இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு அறிவிப்பு பலகைகளை முக்கிய இடங்களில் கட்டாயம் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 11:18 AM IST
சென்னை: அரசு அலுவலர்கள் யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டால் பொதுமக்கள் உடனடியாக புகார் அளிக்கும் வகையில், புதிய வாட்ஸ்ஆப் எண்ணை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து லஞ்சம் மற்றும் ஊழலை ஒழிக்க பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அரசு அலுவலர்கள் யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டால் உடனடியாக அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டால் கொடுக்க முடியாது என்று நேரடியாக கூறும்படியும், உடனடியாக அதுகுறித்து அரசுக்கு தெரிவிக்கும்படியும் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் அரசு அலுவலர்கள் யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டால், பொதுமக்கள் உடனடியாக 94981 80936 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் தகவல் அனுப்பி புகார் அளிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. ஊழலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த புதிய புகார் அளிக்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் அனைத்து துறைச் செயலாளர்கள், துறைத் தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். அதில், “மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் வருகை தரும் இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு அறிவிப்பு பலகைகளை முக்கிய இடங்களில் கட்டாயம் காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.
மேலும், அனைத்து அரசு துறைகளின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களிலும் வாட்ஸ்ஆப் புகார் எண் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை (DVAC) இணையதள இணைப்பை வெளியிட வேண்டும். இதற்கு முன்பும் இதுபோன்ற உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும், பல அரசு அலுவலகங்களில் அறிவிப்பு பலகைகள் முறையாக வைக்கப்படவில்லை என்பது அரசின் கவனத்துக்கு வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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இதையடுத்து, “லஞ்சம் வாங்குவதும், கொடுப்பதும் குற்றம்" என்ற வாசகம் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் தெளிவாகவும், பொதுமக்கள் எளிதில் பார்க்கும் வகையிலும் காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் புகார் அளிக்கும் நடைமுறைகள் இடம்பெற்ற மாதிரி அறிவிப்பு பலகையையும் அலுவலகங்களில் வைக்க வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்த சுற்றறிக்கையில், வாட்ஸ்ஆப் தவிர, dvac@nic.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாகவும், 044-22321090, 22321085, 22310989, 22342142 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவும் பொதுமக்கள் லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், எழுத்துப்பூர்வமான புகார்களை இயக்குநர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை (DVAC), எண் 293, எம்.கே.என். சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை – 600016 என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்பலாம் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.