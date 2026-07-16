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தமிழ்நாட்டில் கலர் அப்பளம் விற்பனைக்கு தடை; உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிரடி உத்தரவு

கண்ணை கவரும் கலர் அப்பளத்தை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் என்று பெற்றோருக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 4:25 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிக நிறமூட்டி பயன்படுத்தி விற்பனை செய்யப்படும் கலர் அப்பளத்திற்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை தடை விதித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் உணவு பழக்கத்தில் அப்பளம் என்பது முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது. பெரும்பாலான உணவகங்களில் அன்றாடம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிமாறப்படும் உணவில் அப்பளம் கண்டிப்பாக வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், அப்பளங்களில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. குறிப்பாக குழந்தைகளை கவரும் வகையில் பல்வேறு வித டிசைன்களிலும், கலர்களிலும் அப்பளங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறை கலர் அப்பளங்கள் குறித்து முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. அதாவது, அதிக நிறமூட்டி பயன்படுத்தி விற்பனை செய்யப்படும் கலர் அப்பளங்கள் சாப்பிட்டால் செரிமான பிரச்சனை, சிறுநீரக பாதிப்பு, புற்றுநோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்ககூடும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதுவும் குழந்தைகள் இந்த கலர் அப்பளத்தை சாப்பிட்டால் அலர்ஜி மற்றும் கவன சிதறல் உண்டாகலாம் எனவும் உணவு பாதுகாப்பு துறை தெரிவித்துள்ளது.

பாரம்பரியமாக உளுந்து, அரிசி உள்ளிட்டவையில் தயாரிக்ககூடிய அப்பளத்தை வாங்கி சாப்பிட அறிவுறுத்தியுள்ள உணவு பாதுகாப்பு துறை, குறிப்பிட்ட அளவில் கலர் சேர்க்கப்பட்ட அப்பளங்களை உண்ணலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கண்ணை கவரும் கலர் அப்பளத்தை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் எனவும் பெற்றோருக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

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சந்தைகள், சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் பொருட்காட்சிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் கலர் அப்பளம் விற்பனை செய்ய வேண்டாம் எனவும், விதிமுறைகளை மீறி அதிகளவில் கலர் சேர்க்கப்பட்ட அப்பளங்களை விற்பனை செய்யக் கூடாது எனவும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சமீபத்தில் பஞ்சு மிட்டாய், கோபி மஞ்சூரியன் ஆகிய உணவுகளில் நிறமூட்டுவதற்காக ரோடமின் - பி எனப்படும் செயற்கை நிறமூட்டி சேர்க்கப்படுவதால் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் அபாயம் இருப்பதாகக் கூறி, தமிழ்நாட்டில் இவற்றுக்கு உணவு பாதுகாப்பு துறை தடை விதித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TAMIL NADU FOOD SAFETY DEPARTMENT
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