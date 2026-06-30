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சோமாலியாவில் உணவின்றி தவிக்கும் தமிழக மீனவர்கள்; கலெக்டரிடம் உறவினர்கள் கண்ணீர் மனு

சோமாலியா நாட்டில் உணவுவின்றி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தவிப்பதாகவும், தங்களை காப்பாற்ற உதவுமாறும் மீனவர்கள் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளனர்.

மீனவர்களின் மனைவிமார்கள் ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்
மீனவர்களின் மனைவிமார்கள் ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 4:31 PM IST

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ராமநாதபுரம்: மீன்பிடி தொழிலுக்காக அழைத்து வரப்பட்டு சோமாலியா நாட்டில் உணவின்றி அவதிப்படுவதாக தமிழக மீனவர்கள் கண்ணீர் மல்க வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சுந்தரம், நாக செல்வம், கண்ணன், ரமேஷ், காளீஸ்வரன் ஆகிய 5 பேரை, திருப்பாலைகுடியை சேர்ந்த வீரபாண்டியன், சமயகண்ணன் ஆகியோர் சோமாலியா நாட்டில் மீன்பிடி தொழிலுக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

அங்கு மீனவர்கள் 5 பேரும் சில மாதங்கள் ஆழ்கடல் படகுகளில் மீன் தொழில் செய்துள்ளனர். ஆனால், அதற்கான சம்பளம் தங்களுக்கு தரப்படவில்லை என்று மீனவர்கள் குற்றம்சாட்டினர். சில மாதங்களுக்கு பிறகு மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி வேலையும் வழங்கப்படவில்லை என்று தெரிகிறது.

இதனால் மீனவர்கள் 5 பேரும் சாப்பிட வழியின்றி, அந்நாட்டில் கூலி வேலை செய்து வருகின்றனர். அப்போதும் தங்களுக்கு சரியான உணவு கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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இதனிடையே, அவர்களை சோமாலியா அழைத்துச் சென்ற ஏஜெண்டுகளான வீரபாண்டியன், சமயக்கண்ணன் உள்ளிட்டோர் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்துவிட்டனர்.

இந்நிலையில், சோமாலியா நாட்டில் உணவுவின்றி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தவிப்பதாகவும், தங்களை காப்பாற்ற உதவுமாறும் மீனவர்கள் கண்ணீர் மல்க வீடியோ ஒன்றை அனுப்பி உள்ளனர்.

அந்த வீடியோவில், "இங்கு சாப்பாடு கூட இல்லாமல் தவித்து வருகிறோம். இதே நிலை தொடர்ந்தால் நாங்கள் உணவின்றி இறந்து விடுவோம். அப்படி நாங்கள் இறந்தால், எங்களை இங்கு அழைத்து வந்த ஏஜென்ட் வீரபாண்டியன் தான் அதற்கு முக்கிய காரணம். எப்படியாவது எங்களை மீட்டு தமிழகத்திற்கு அழைத்து செல்ல உதவுங்கள்" என மீனவர்கள் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், மீனவர்களின் மனைவிமார்கள் இன்று ராமநாதபுரம் ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து சோமாலியாவில் சிக்கித் தவிக்கும் தங்கள் கணவர்களை மீட்டு, தமிழகம் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கண்ணீர் மல்க கேட்டுக் கொண்டனர். இதுதொடர்பான கோரிக்கை மனுவையும் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொடுத்தனர்.

TAGGED:

TAMIL NADU FISHERMEN
STARVING
RAMANATHAPURAM
தமிழக மீனவர்கள்
SOMALIA

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