காசிமேடு மீனவர்கள் மாயமான விவகாரம்: 7 பேரின் உடல்கள் மீட்பு - எஞ்சிய 2 மீனவர்களை தேடும் பணி தீவிரம்
எஞ்சிய இரண்டு மீனவர்களான ராஜேஷ் மற்றும் நாராயணன் ஆகியோரை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
Published : November 6, 2026 at 9:37 PM IST
சென்னை: காசிமேட்டில் இருந்து மீன் பிடிக்க சென்று மாயமான 9 மீனவர்களில், 7 பேரின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியுள்ள நிலையில், எஞ்சிய 2 மீனவர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த மாதம் 29-ஆம் தேதி, செல்வழகன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில் 9 மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம்பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக பாதுகாப்பு கருதி நிஜாம்பட்டினம் துறைமுகத்தில் படகை நிறுத்தியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, மீண்டும் மீன்பிடிக்க சென்றபோது, நடுக்கடலில் விசைப்படகின் இன்ஜின் பழுதடைந்துள்ளது. இதுகுறித்து, அருகில் இருந்த மற்றொரு விசைப்படகுக்கு கடந்த 3-ஆம் தேதி அதிகாலை 3.30 மணி அளவில் வயர்லெஸ் மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதன்பிறகு 9 மீனவர்களையும் தொடர்புகொள்ள முடியாமல் போனது. இதையடுத்து, மாயமான மீனவர்களை தேடும் பணி ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் நடைபெற்றது. இதற்கிடையே, ஆந்திர மாநிலம் ஓங்கோல் அருகே 7 மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியது. இதனால், மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் பெரும் அதிர்ச்சியும், சோகமும் அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மீன்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, "சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்று ஆந்திர கடல் பகுதியில் மாயமான 9 மீனவர்களில் இதுவரை 7 பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று 5 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் 2 மீனவர்களின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இன்று கரை ஒதுங்கிய 2 மீனவர்களின் பெயர்கள் குப்பன் மற்றும் அரவிந்த் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கிடையே, மாயமான எஞ்சிய இரண்டு மீனவர்களைத் தேடும் பணியைக் கடலோரக் காவல் படையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
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ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் கொத்தபட்டினம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள 20 முதல் 30 கிலோமீட்டர் தொலைவிலான கடற்பகுதியில் மாயமான மீனவர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மீட்கப்பட்ட 5 பேரின் உடல்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சாலை வழியாகச் சொந்த ஊரான சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மீட்கப்பட்ட குப்பன் மற்றும் அரவிந்த் ஆகியோரின் உடல்களும் சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
எஞ்சிய இரண்டு மீனவர்களான ராஜேஷ் மற்றும் நாராயணன் ஆகியோரைத் தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, ஸ்கூபா டைவிங் வீரர்கள் மூலம் கடலுக்குள் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. கடலோரக் காவல் படை மற்றும் ஆந்திர மாநில மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் முழு ஒத்துழைப்புடன் மீதமுள்ள மீனவர்களைக் கண்டறியும் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்" என்றார்.