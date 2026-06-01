குரூப் 2, 2ஏ காலிப்பணியிடங்கள்; போட்டி தேர்வாளர்கள் சங்கம் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை
குரூப் 2, 2ஏ மூலம் கூடுதல் பணியிடங்களை அறிவிப்பதன் மூலம் அரசின் நிர்வாகத் திறன் மேம்படுவதோடு, வேலைவாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 1, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வில் காலிப்பணியிடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து நிலைப் போட்டி தேர்வாளர்கள் சங்கத்தினர், மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சரத்குமாரை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அரசு துறைகளில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் குரூப் 1, குரூப் 2, 2ஏ, குரூப் 4, ஒங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப சேவைத் தேர்வு உள்ளிட்டவை நடத்தப்பட்டு, ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரக்கணக்கில் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். இதில் அதிகபடியான காலிப்பணியிடங்கள் கொண்டு நடத்தப்படும் தேர்வில் ஒன்றாக குரூப் 2, 2ஏ உள்ளது.
இத்தேர்விற்கான அறிவிப்பு வரும் ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், 2025-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற இத்தேர்வின் காலிப்பணியிடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து நிலைப்போட்டி தேர்வாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இன்று (ஜூன் 1) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சரத்குமாரை நேரில் சந்தித்து இச்சங்கத்தினர் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். ே
இதனையடுத்து செய்தியாளர்கள் சந்தித்த தமிழ்நாடு அனைத்து நிலைப்போட்டி தேர்வாளர்கள் சங்கத் தலைவர் கலீல் பாஷா, “டிஎன்பிஎஸ்டி குரூப் 2, 2ஏ 2025 தேர்வுக்கான காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, அனைத்து துறைகளிலும் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை முழுமையாக நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சரத்குமாரை சந்தித்து பேசியுள்ளோம். நல்ல முறையில் பேசிய அவர் விரைந்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருவதாக தெரிவித்துள்ளார்” என கூறினார்.
மேலும், ”தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் அரசு பணியை இலக்காகக் கொண்டு பல ஆண்டுகளாக கடுமையாக உழைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக குரூப் 2 தேர்வுகளுக்காக ஆயிரக்கணக்கான தேர்வர்கள் தொடர்ந்து தயாராகி வரும் நிலையில், அறிவிக்கப்படும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் குறைந்து வருவது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்வில் 5,400-க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களும், 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்வில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தத்து. அதுவே 2025ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வில் இதுவரை சுமார் 800 காலிப்பணியிடங்கள் மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டது.
அரசுத் துறைகளில் பணியாளர் பற்றாக்குறை நிலவி வரும் சூழலில், காலிப்பணியிடங்களை ஆய்வு செய்து, குரூப் 2, 2ஏ மூலம் கூடுதல் பணியிடங்களை அறிவிப்பதன் மூலம் அரசின் நிர்வாகத் திறன் மேம்படுவதோடு, வேலைவாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் பயன் அளிக்கும்.
எனவே, தேர்வர்களின் எதிர்கால நலன், நியாயமான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறமையான நிர்வாகம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இத்தேர்வில் கூடுதல் காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக அறிவிக்க தமிழக அரசு மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கலீல் பாஷா கேட்டுக்கொண்டார்.