கோயில்களை இடிக்க உத்தரவிட்டால் இடிப்பது... தீபம் ஏற்ற உத்தரவு வந்தால் மறுப்பதா? அண்ணாமலை காட்டம்
திருப்பரங்குன்றத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் தீபத்தூணில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. கடந்த 100 ஆண்டுகளாகத்தான் அங்கு தீபம் ஏற்றப்படவில்லை என அண்ணாமலை கூறினார்.
Published : December 5, 2025 at 6:50 PM IST
சென்னை: "கோயில்களை இடிக்குமாறு நீதிமன்றம் மாலையில் உத்தரவிட்டால் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே இடிக்கும் அரசு, அதே நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால் ஏற்பதில்லையே ஏன்?" என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை ஆவேசமாக கேள்வியெழுப்பினார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக மாநில தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் அண்ணாமலை இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரம் குறித்து அவர் பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்தார்.
அண்ணாமலை பேசுகையில், '' திருப்பரங்குன்றத்தில் நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல், மத மோதலை திமுகவினர் உருவாக்க பார்க்கின்றனர். 1862, 1912-ல் பிரிட்டிஷ் அரசு மலை மீது விளக்கு அமைக்க முயற்சித்தனர். அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. 1920-லேயே இந்து அமைப்புகள் மலையில் உள்ள கோயில்கள் குறித்து மனு அளித்தனர்.
1923-ல் மதுரை நீதிமன்றம் தர்கா அமைந்துள்ள இடம் மற்றும் நெல்லித்தோப்பு எனும் இடம் குறித்து கூறியிருந்தது. இஸ்லாமியர்களுக்கு 3 இடமும், எஞ்சிய மலை முழுவதும் இந்துக்களுக்கே சொந்தம் என நீதிமன்றம் கூறியது. பிரிவியூ கவுன்சிலும் மலை இந்துக்களுக்கே சொந்தமானது என கூறியிருந்தது. கீழ் பகுதியான நெல்லித்தோப்பு, மலையை குடைந்து உருவாக்கியுள்ள படிகள் மற்றும் தர்கா ஆகியவை மட்டுமே இஸ்லாமியர்களுக்கு சொந்தமானது என கூறியிருந்தது.
நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஏன் இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தார்?
28.10.25ல் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற கோயில் நிர்வாகத்திடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. பின்னர் மனுதாரர் நீதிமன்றம் சென்றார். மலையில் உள்ள தீபத்தூணும் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என நீதிபதி கூறிவிட்டார்.
2014-ல் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் மலையின் உயரமான இடத்தில் நின்று தீபம் ஏற்ற அனுமதி கேட்டிருந்தனர். ஆனால், மலையின் உச்சிப் பகுதி இஸ்லாமியர்களுக்கு சொந்தமானது என 2014 தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 1ந் தேதி தீர்ப்பில், நீதிபதி அதை தெளிவாக கூறியிருந்தார். தற்போது தீபத்தை உயரமான இடத்தில் ஏற்ற அனுமதி கேட்கவில்லை. மாறாக, தீபத்தூணில் ஏற்றவே அனுமதி கேட்டுள்ளனர். ஆனால், இதை திரித்து அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.
1996 தீர்ப்பு என ஒன்றை அமைச்சர் கூறியிருந்தார். அது அந்த ஒரு ஆண்டுக்கான தீர்ப்பு மட்டுமே. தீபத்திருவிழா நடைபெற குறைந்த நாளே இருந்ததால், கோயில் மண்டபத்தில் ஏற்ற அந்த ஆண்டில் சொல்லியிருந்தனர். தீபத்தூண் மலையின் உச்சியில் இல்லை. மலையின் உச்சியில் இருப்பது தர்காதான்.
தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து, தர்கா சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யலாம். ஆனால், கோயில் சொத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கோயிலின் செயல் அலுவலர் மேல் முறையீடுக்கு சென்றது ஏன்? டிசம்பர் 1 மற்றும் 2ம் தேதியில் நீதிபதி உத்தரவுப்படி, காவல் ஆணையர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மனுதாரருடன் சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்புக்காக சென்றதில் எந்த தவறும், அதிகார மீறலும் இல்லை.
நேற்று முன்தினம் மாலை 6 மணி முதல் 144 தடை உத்தரவு அமலில் இருந்ததாக கூறியுள்ளனர். மாலை 6.05 மணிக்கு நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பின் 144 தடை உத்தரவு போடப்படவில்லை. அதற்கு முன்பே போடப்பட்டுள்ளது.
தர்காவில் இருந்து 15 மீட்டர் தள்ளி சென்று தீபம் ஏற்றுவதில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என 2005ல் பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங்கில் பங்கேற்ற இஸ்லாமியர்கள் கையெழுத்து இட்டுள்ளனர். திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு சிக்கந்தர் மலை என திமுக பெயர் வைத்துள்ளது. ராமநாதபுரம் எம்.பி., மலையில் சென்று பிரியாணி சாப்பிடுகிறார். மலையின் கீழ் இறைச்சிகளை வெட்டுகின்றனர். அதை தமிழக அரசு தடுக்கவில்லை. திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின் பல இந்துக் கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன.
கோயில்களை இடிக்க நீதிமன்றம் மாலை உத்தரவிட்டால் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே இடிக்கின்றனர். அதே நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால் இவர்கள் ஏற்பது இல்லை. தமிழகத்தில் ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தில் உள்ள மசூதி, தேவாலயங்களை திமுக இடித்தது உண்டா? திமுக ஆட்சியில் 120 இந்துக் கோயில்களுக்கு மேல் தமிழகத்தில் இடிக்கப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசு அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் நடப்பது குறித்து அமித்ஷாவிடம் எடுத்துரைத்தேன். சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பின்வாங்காமல் அன்று கைகலப்பில் ஈடுபட்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்? திருப்பரங்குன்றம் தீபத்திற்காக பாஜகவினர் உயிரையும் கொடுப்போம்.
தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு வழக்கை, அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டிய வழக்கு இல்லை என உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கூறிவிட்டார். தர்காவில் இஸ்லாமியர்கள் வழிபடட்டும், யாரும் அவர்களை தடுக்கவில்லை. இந்துக்கள் ஒரே ஒருநாள் தீபம் ஏற்றிக்கொள்கிறோம் என்றுதான் கூறியுள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் தீபத்தூணில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. கடந்த 100 ஆண்டுகளாகத்தான் அங்கு தீபம் ஏற்றப்படவில்லை. எனவே அதில் தீபம் ஏற்றுமாறு கூறியுள்ளோம். ஆனால், சபரி மலையில் 100 ஆண்டுக்கு முன் பெண்கள் சென்றனரா? ஆண்டாண்டு காலமாக இருக்கும் வழக்கத்தை மாற்றும் விதமாக, பெண்களும் உள்ளே செல்லலாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதால் அதை எதிர்த்தோம்.
இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக பாஜகவினர் யாரும் இதுவரை பேசவில்லை. 144 தடை இருந்தாலும் 3 பேர் வரை அனுமதிக்கலாம். 3 பேரை அனுமதித்து தீபம் ஏற்ற அனுமதித்து இருக்கலாம். நயினார் நாகேந்திரன் மீதான வழக்கு எடுபடாது. அவர் எந்த சட்டப்பிரிவையும் மீறவில்லை.'' என்றார்.