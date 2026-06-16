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மின்கட்டணம் உயர்வா?- அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்

சிறைத்துறையில் தேவையற்ற பணியிட மாற்றங்கள் நடைபெறுவதாக தகவல் கிடைத்ததால், அவற்றை நிறுத்தி வைக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளோம் என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 4:03 PM IST

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சென்னை: நடப்பாண்டுக்கான மின்கட்டண உயர்வு தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய், மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் பரிசீலித்து முடிவை அறிவிப்பார் என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான இரண்டு பயிற்சி முகாமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 16) தொடங்கி வைத்தார். இதில் பங்கேற்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவையில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "சட்டப்பேரவையில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், அவையின் நடைமுறைகள் என்ன?, எந்த செயல்களை மேற்கொள்ளக் கூடாது, கடந்த கால சட்டப்பேரவை வரலாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்தப் பயிற்சியில் விளக்கப்படுகின்றன. பேரறிஞர் அண்ணா உள்ளிட்டத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற சட்டப்பேரவையின் வரலாற்றையும், உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதையும் அறிந்துக் கொள்ள இந்தப் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்" என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் மின்கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறதா? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "மின்கட்டண உயர்வு ஆண்டுதோறும் நடைமுறையில் உள்ள ஒன்றாக மாறிவிட்டது. திமுக அரசின் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஆண்டுதோறும் கட்டண உயர்வை அறிவித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கிற்கான மின்கட்டண உயர்வு தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் பரிசீலித்து முடிவை அறிவிப்பார்.

மின்கட்டண உயர்வை அரசே ஏற்கும் சாத்தியம் குறித்து நிதித்துறை ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. ஆண்டுதோறும் 6 சதவீதம் வரை மின் கட்டணத்தை உயர்த்திக் கொள்ள திமுக அரசு ஒப்பந்தம் செய்திருந்ததே தற்போதைய கட்டண உயர்வுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு மின்கட்டண உயர்வு 3.16 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டுக்கான உத்தரவை மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில் மின்கட்டண உயர்வு குறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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சிறைத்துறையில் தேவையற்ற பணியிட மாற்றங்கள் நடைபெறுவதாக தகவல் கிடைத்ததால், அவற்றை நிறுத்துமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளோம். பணியிட மாற்றங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டு முழுமையான வெளிப்படைத் தன்மையுடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சட்டத்துறை மற்றும் மின்சாரத் துறையிலும் இதேபோன்று வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பணியிட மாற்றங்கள் செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளோம். துண்டுச்சீட்டின் அடிப்படையில் பணியிட மாற்றம் செய்யும் சூழல் இனி இருக்காது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக மற்றும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்காதது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "அது அவர்களின் விருப்பம். புதிதாக வந்தவர்கள் இந்தப் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டால் அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்" என்றார்.

TAGGED:

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார்
மின்கட்டணம் உயர்வு
CHIEF MINISTER VIJAY
TVK GOVERNMENT
TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD

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