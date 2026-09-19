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ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்-க்கு புதிய பதவி: மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவராக நியமனம்

மின் உற்பத்தி, மின் பகிர்மானம், மின் கொள்முதல் போன்றவற்றில் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 6:09 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வீட்டு பயன்பாடு, தொழில்துறை, விவசாயம் என மொத்தம் மின் நுகர்வோர்களின் எண்ணிக்கை 3.36 கோடி ஆகும். தமிழ்நாடு அரசின் எரிசக்தித் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம், மின் நுகர்வோர்களுக்கு இடையூறு இன்றி சீரான மின்சாரத்தை விநியோகம் செய்து வருகிறது.

மின்சார கொள்முதல், புதிய மின் இணைப்பு, நுகர்வோர் சேவைகள் போன்ற பணிகளையும் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையமானது, மின்வாரியத்தின் செயல்பாடுகள் போன்ற பணிகளைச் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் தலைவர் மற்றும் இரண்டு உறுப்பினர் பதவிகள் காலியாக இருந்தன. இதனால் மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டிருந்தது.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசு பதவியேற்றுள்ள நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம், தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கு தலைவர் மற்றும் இரண்டு உறுப்பினர்களைத் தேர்வு செய்வதற்காக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி டீக்கா ராமன் தலைமையில் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் சாய்குமார் மற்றும் மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத் தலைவர் ஆகியோர் அடங்கிய தேர்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

இதையடுத்து, கடந்த செப்.15- ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களைத் தேர்வுச் செய்வதற்கான குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையிலான குழு அளித்த பரிந்துரைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவர் நியமனம் குறித்து இன்று (செப்.19) தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் பயிற்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநராக பணியாற்றி வரும் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், ஆணையத்தின் உறுப்பினராக மாஸ்கர்னஸ், சட்ட உறுப்பினராக முத்து சாரதா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறையில் நன்கு அனுபவம் கொண்டவர் ராதாகிருஷ்ணன். இவர் ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். மின் உற்பத்தி, மின் பகிர்மானம், மின் கொள்முதல், மின்சாரத்துறையில் நிலவும் பிரச்சனைகள் குறித்து நன்கு அறிந்தவர்.

தான் வகிக்கும் துறைகளில் பொதுமக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு விரைந்து தீர்வுக் காண்பவர் என்பதால் தமிழ்நாட்டில் முக்கிய துறையான மின்சாரத்துறையில் முக்கிய பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சேலம், நாகை போன்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியராகப் பணிபுரிந்துள்ள ராதாகிருஷ்ணன், சுகாதாரம், மின்சாரம் போன்ற பல்வேறு துறைகளின் செயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

தமிழ்நாடு அரசு
தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை
TVK GOVERNMENT
ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன்
TNERC IAS OFFICER RADHAKRISHNAN

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