தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மொத்த கடன் ரூ. 2.47 லட்சம் கோடி - வெள்ளை அறிக்கை கூறுவது என்ன?
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூ.87,399 கோடி கடன் வாங்கப்பட்ட போதிலும், பெரிய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றம்சாட்டினார்.
Published : June 25, 2026 at 1:14 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் (TANGEDCO) ஒட்டு மொத்த கடன் ரூ. 2.47 லட்சம் கோடி என எரிசக்தித் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் தவெக தலைமையிலான புதிய அரசு பதவியேற்ற நிலையில், மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை கடந்த 16-ந் தேதி நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் வெளியிட்டார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் கடந்த 25 ஆண்டு கால நிதிநிலை, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று வெளியிட்டார்.
அதன் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:
அதிர வைக்கும் நிதி நெருக்கடி மற்றும் கடன் சுமை
- தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தற்போதைய மொத்த கடன் ரூ. 2,47,130 கோடி
- கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டும் மின் வாரியத்திற்காக வாங்கப்பட்ட கடன் ரூ. 87,399 கோடி
- மின் வாரியத்தின் தற்போதைய நிதி பற்றாக்குறை ரூ. 34,447 கோடி
மின் தேவை மற்றும் உற்பத்தி நிலவரம்
- தமிழ்நாட்டின் அதிகபட்ச மின் தேவை 21,300 மெகாவாட்
- தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தற்போது நேரடியாக உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரத்தின் அளவு வெறும் 3,495 மெகாவாட் மட்டுமே
- மத்திய அரசு மின்தொகுப்பில் இருந்து தமிழகம் 13,566 மெகாவாட் மின்சாரம் பெற்று வருகிறது.
- தமிழ்நாட்டின் மின் பற்றாக்குறையை ஈடுகட்ட குறுகிய கால ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ஒரு யூனிட் ரூ.6.75 வீதம் வெளிச்சந்தையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை
- தமிழ்நாடு மின்சாரத் துறை சீராக இயங்குவதற்கு மொத்தம் 1.40 லட்சம் பணியாளர்கள் தேவை
- ஆனால், தற்போது வெறும் 74,714 பேர் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர்
- மின்சாரத் துறையில் இன்னும் 65,921 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன
- கடந்த 5 ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் வெறும் 343 பேர் மட்டுமே பணி நியமனம் செய்யப்பட்டனர்
- காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பும் நடவடிக்கையின் முதற்கட்டமாக, 15,000 பேரை மின்வாரியப் பணியில் அமர்த்த முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்
தொடர்ந்து அதிகரித்த நிதிப் பற்றாக்குறை
- மின்சார வாரியத்தின் வருவாய் மற்றும் செலவினங்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி கடந்த 25 ஆண்டுகளில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
- குறிப்பாக 2016-2021 காலகட்டத்தில் பற்றாக்குறை ரூ. 58,534 கோடியாக உச்சம் தொட்டது.
- இருப்பினும், சமீபத்திய 2021-2026 காலத்தில் நிதிப் பற்றாக்குறை ரூ. 34,447 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.
நிர்வாகச் சீர்கேடு மற்றும் ஊழல் புகார்கள்
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூ. 87,399 கோடி கடன் வாங்கப்பட்ட போதிலும், பெரிய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை. மின்சாரத் துறையில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மின் கொள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்த சீர்திருத்தங்கள்
- தற்போதைய உச்சக்கட்ட மின் தேவையை சமாளிக்க, குறுகிய கால ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ஒரு யூனிட் ரூ. 6.75 வீதம் தனியாரிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இந்த அதிக விலை கொள்முதலைக் குறைப்பதே அரசின் முக்கிய இலக்காகும்.
- தனியார் நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் போடும் போது நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுக்க, சந்தை பகுப்பாய்வுக் குழு (Market Analysis), உற்பத்தியாளர் மதிப்பீட்டுக் குழு (Manufacturer Assessment) மற்றும் குறுக்குச் சரிபார்ப்புக் குழு (Crosscheck Committee) என 3 அடுக்கு சரிபார்ப்பு நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கோ அல்லது நிறுவனங்களுக்கோ சாதகமாக டெண்டர்கள் வழங்கப்படுவதை தடுக்க, முழுமையாக வெளிப்படையான டிஜிட்டல் போர்டல் வழி டெண்டர் முறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள்
- தமிழ்நாட்டின் மின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த ரூ. 15,032 கோடி மதிப்பில் 231 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
- மின் பழுதுகளை விரைந்து சரி செய்யவும், ஊழியர்களின் பணிச் சுமையைக் குறைக்கவும் 15,058 புதிய பணியாளர்கள் முறைப்படி நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
- நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் முறையான திட்டமிடல் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ரூ. 215 கோடி வரை சேமிக்க முடியும் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மின்கட்டண உயர்வு இல்லை
- வெள்ளை அறிக்கையின்படி, நடப்பாண்டில் பொதுமக்களுக்கான மின்கட்டண உயர்வு எதுவும் இல்லை என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் திட்டவட்டமாக உறுதி அளித்துள்ளார்.
- கடந்த காலங்களில் பணவீக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை 1 அன்று மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த தன்னிச்சையான மின்கட்டண உயர்வு முறையை மாற்றி அமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
- தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் ஒழுங்குமுறை சொத்துக்கள் (Regulatory Assets) தொடர்பான ரூ. 59,000 கோடி நிதிச் சுமையை, நுகர்வோர் மீது சுமையாக ஏற்றாமல் அரசால் படிப்படியாகச் சீரமைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றும் வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.