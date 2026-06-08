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சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட தமிழ்நாடு மின் வாரிய ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு

காவல்துறை டிஜிபி பரிந்துரை செய்ததன் பேரில் சிபிசிஐடி-க்கு வழக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் இன்னும் பலர் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 6:39 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மின் வாரிய ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள எல்ஐசி-க்கு அருகே தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தின் (TANGEDCO) தலைமை அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தில் உள்ள கணினிகளின் ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயமாகி விட்டதாக அங்கு பணிபுரியும் மின்வாரிய ஊழியர்கள் கடந்த ஜூன் 1 தேதி ஆம் அன்று காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தனர்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலைய போலீஸார், தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இவர்களின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கடந்த மே 18 ஆம் அன்றே கணினியில் இருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் காணாமல் போய்விட்டது என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து விசாரணை மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. இதன் வாயிலாக, கணினிகள் பராமரிப்பு பிரிவு பணியில் ஈடுபட்ட தனியார் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஒப்பந்த ஊழியரான ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கோபிநாத் என்பவரே ஹார்டு டிஸ்க்கை திருடியவர் என்கிற அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, கடந்த 4 ஆம் தேதி அன்று தனிப்படை போலீஸார் கோபிநாத்தை கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் பெறப்பட்ட ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின், அந்த நபர் பெங்களூருவில் உள்ள முரளி மனோகர் என்பவருக்கு திருடப்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க்குகளை விற்றது தெரிய வந்தது. பின்னர், அந்த நபரிடம் கோபிநாத் விற்ற அனைத்து திருட்டு ஹார்டுடிஸ்க்குகளையும் போலீஸார் மீட்டெத்தனர்.

மேலும், கோபிநாத் மற்றும் முரளி மனோகர் ஆகியோரிடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், மின்சார வாரியத்தில் மட்டுமின்றி வேறு சில நிறுவனங்களில் இருந்தும் கணினி உதரி பாகங்களை திருடி வந்து கோபிநாத், முரளி மனோகரிடம் விற்றது தெரிய வந்துள்ளது.

அவ்வாறு இருவரிடம் இருந்தும் மொத்தமாக 34 ஹார்டு டிஸ்க்குகள், 20 ரேம்-கள் கைப்பற்றப்பட்டு உள்ளன. இதையடுத்து, கோபிநாத் உடன் சேர்த்து, திருட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்குகளை வாங்கிய குற்றத்திற்காக முரளி மனோகரையும் போலீஸார் கைது செய்தனர்.

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பின்னர், இருவரையும் நீதிமன்றதில் ஆஜர்படுத்தி அவர்களை சிறையில் அடைத்தனர். இதை அடுத்து ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் உள்ள தரவுகளை மீட்டெடுக்கும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன.

இதுபோன்று அடுத்தடுத்து அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த சூழலில், ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு தற்போது சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தமிழக காவல்துறை, டிஜிபி பரிந்துரை செய்ததன்பேரில் சிபிசிஐடி-க்கு வழக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் இன்னும் பலர் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு
TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD
HARD DISK THEFT CASE
CBCID
EB HARD DISK THEFT CASE

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