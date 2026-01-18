ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க அவகாசம் நிறைவு - பிப். 17 இல் இறுதி பட்டியல் வெளியீடு

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் ஆட்சேபனைகள் குறித்து 35,646 பேர் படிவம் 7 விண்ணப்பங்களை கொடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 18, 2026 at 10:18 PM IST

சென்னை: எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்ட நிலையில், 13,03,487 பேர் மட்டும் விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பீகாரை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) மேற்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, எஸ்ஐஆர் பணிகளும் மிகத் தீவிரமாக நடத்தப்பட்டன. இதனை அடுத்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி, எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. குறிப்பாக சென்னையில் மட்டும் 14,25,018 வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்களுக்காகவும், புதிதாக 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களுக்காகவும் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.

வாக்காளர் சேர்த்தல், திருத்தம் மற்றும் எதிர்ப்பு தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளலாம் என அறவிக்கப்பட்டது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள் படிவம் 6 ஐ பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தொடர்புடைய படிவத்தை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர், உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் நேரடியாக பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம்.

இவற்றில் கடந்த 2002 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டுகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் அல்லது பெற்றோரின் விவரங்கள் இடம் பெற்றிருந்தால் அவற்றையும் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த சிறப்பு முகாம்களின் மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், தவறாக நீக்கப்பட்ட பெயர்களை மீண்டும் சேர்த்தல், முகவரி திருத்தம், இரட்டை பதிவு நீக்கம், தொகுதி மாற்றம் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்த இறுதி நாள் இன்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இது குறித்து தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சார்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில், தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்ட பிறகு இதுவரை 13,03487 பேர் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். அதே போல் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் ஆட்சேபனைகள் குறித்து 35,646 பேர் படிவம் 7 விண்ணப்பங்களை கொடுத்துள்ளனர். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17 அன்று வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

