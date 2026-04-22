தமிழக தேர்தல் திருவிழா: 5.73 கோடி வாக்காளர்களுக்கான விரிவான முன்னேற்பாடுகள் தயார்

வாக்காளர் கூடுதல் தகல்களை அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக 'தேர்தல் வழிகாட்டி' (https://votervazhikatti.tn.gov.in/) இணையதளம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 22, 2026 at 9:05 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் 5.73 கோடி வாக்காளர்களும் நாளை வாக்களிப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் நாளை (ஏப்ரல் 23) ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் ஆணையம் விரிவான முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளது. வாக்காளர்கள் சுதந்திரமாகவும், நேர்மையாகவும் தங்கள் வாக்குரிமையைப் பதிவு செய்ய தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

14 லட்சம் முதல் முறை வாக்காளர்கள்

மொத்தம் 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 வாக்காளர்கள் நாளை தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற உள்ளனர். இவர்களில், 2 கோடியே 80 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 658 ஆண் வாக்காளர்களும், 2 கோடியே 93 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 905 பெண் வாக்காளர்களும் உள்ளனர். இவர்களை தவிர, 7 ஆயிரத்து 728 மூன்றாம் பாலினத்து வாக்காளர்களும் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ளனர். இவர்களில் 14 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 93 பேர் முதல் முறை வாக்காளர்கள் ஆவர்.

75,000 வாக்குச்சாவடிகள்

மாநிலம் முழுவதும் 75 ஆயிரத்து 64 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் என அனைத்து பகுதிகளிலும் வாக்காளர்கள் எளிதில் அணுகும் வகையில் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், வாக்களிப்பதற்காக 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 404 இவிஎம் இயந்திரங்களும், 75 ஆயிரத்து 64 கட்டுப்பாட்டு கருவிகளும், 75 ஆயிரத்து 64 விவிபேட் இயந்திரங்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தேர்தல் வழிகாட்டி தளம்

இத்துடன், 3 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள், 83 ஆயிரம் காவலர்கள், 300 துணை ராணுவ படையினர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். மாநிலம் முழுவதும் 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வாக்காளர் கூடுதல் தகல்களை அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக 'தேர்தல் வழிகாட்டி' (https://votervazhikatti.tn.gov.in/) இணையதளம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

செல்ஃபோனுக்கு அனுமதியில்லை

காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு தேவையான தண்ணீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் வாக்களிக்கும்போது வாக்காளர்கள் கைபேசியை வாக்குச்சாவடி மையத்திற்குள் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை வெளியே வைப்பதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிமையாக வாக்களிக்க ஏதுவாக ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி மையத்திலும் சக்கர நாற்காலிகள் தயார் நிலையில் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் மாற்றுத்திறனாளிகளை வாக்களிக்கும் இடம் வரை வீல் சேரில் அழைத்து செல்லும் வகையில் தனி பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கண்காணிப்பு கேமிரா

தொடர்ந்து, அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமிராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சாமியானா பந்தல்கள் போடப்பட்டுள்ளன. மேலும், வாக்காளர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்தும் வகையிலான தடுப்புகள் போன்ற வசதிகளும் வாக்குச்சாவடிகளில் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கண்காணிப்பு தீவிரம்

தேர்தல் விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகின்றனவா?, என்பதை கண்காணிக்க பொதுப் பார்வையாளர்கள், செலவின பார்வையாளர்கள், பறக்கும் படைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக்கள் தீவிர பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பணம், பரிசுப்பொருட்கள் போன்றவற்றின் விநியோகத்தை தடுப்பதற்கும் அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், சமீபகாலமாக தேர்தல் பறக்கும் படை மேற்கொண்ட கண்காணிப்பில் இதுவரை 1,262 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு அவற்றில் இன்றைய தேதி வரை 543 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலானவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலையொட்டி, தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் ஊடகக் கண்காணிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அறை, வாகனக் கண்காணிப்பு மற்றும் cVIGIL புகார்களுக்கான 24X7 ஜிபிஎஸ் (GPS) கட்டுப்பாட்டு அறை மற்றும் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி (CEO) அலுவலகக் கட்டுப்பாட்டு அறை உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு

மேலும், 75,064 வாக்குச் சாவடிகளில் நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு (Live Webcasting)-க்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. வாக்குச்சாவடிக்கு உள்ளே மற்றும் வெளியே என மொத்தம் 1,50,128 வீடியோ கருவிகள் இதற்காக பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

62 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள்

தபால் வாக்குப்பதிவைப் பொருத்தவரை இதுவரை 4.18 லட்சம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதேபோல், மே 4 -ம் தேதி வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக 62 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை அமைதியாகவும், நேர்மையாகவும் நடத்த தேவையான அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும், முழுமையாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

