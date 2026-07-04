தமிழ்நாடு முழுவதும் 40 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை - ரூ. 57 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல்
மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் மாநகராட்சி, நகராட்சி அலுவலகங்களில் லஞ்சம் பெறப்படுவதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 4, 2026 at 8:54 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 40 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 31.27 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் ரூ.26.70 லட்சத்திற்கான ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக முன்னாள் சென்னை காவல்துறை இயக்குநராக இருந்த அருண் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் லஞ்ச ஒழிப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், நேற்று தமிழ்நாடு முழுவதும் நகராட்சி நிர்வாக துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்கள், பஞ்சாயத்து அலுவலகங்கள், சார் பதிவாளர் அலுவலகங்கள், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் உள்ளிட்ட சுமார் 40 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடியாக திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடி, நெல்லை, தாம்பரம், புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி அலுவலகங்களிலும், நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு, திருப்பத்தூர், மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் உள்ள அலுவலகங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் மாநகராட்சி, நகராட்சி அலுவலகங்களில் லஞ்சம் பெறப்படுவதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்த திடீர் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்த சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கில் காட்டப்படாத ரொக்கம் 31 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 110 ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் ஆன்லைன் மூலமாக 26 லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 990 ரூபாய்க்கு பண பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டு இருப்பதையும் கண்டறிந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.
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இதில் திருப்பத்தூர், சிவகங்கை, மதுரை, கள்ளக்குறிச்சி, தேனி, ஈரோடு, செங்கல்பட்டு, சென்னை ஆகிய இடங்களில் லட்சக்கணக்கில் கணக்கில் வராத தொகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பொதுவாக பண்டிகை காலங்களில் அதிக பண பரிவர்த்தனை நடைபெறும் துறைகள், மக்கள் சேவைகள் அதிகம் உள்ள துறைகள் ஆகியவற்றில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்துவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால், பண்டிகை காலம் இல்லாத நேரத்தில் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நடத்திய திடீர் சோதனை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.