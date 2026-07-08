போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக ஒரு மாத தீவிர நடவடிக்கை - டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவு
இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் முன்னேற்றம் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் மாநில அளவிலான சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்படும் என்று தமிழக டிஜிபி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 8, 2026 at 3:02 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தலை முற்றிலுமாக ஒழித்து, தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களின் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் ஒரு மாத கால தீவிர போதைப்பொருள் ஒழிப்பு சிறப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளார்.
அதில், “ஜூலை 8 முதல் ஆகஸ்ட் 8, 2026 வரை அனைத்து மாநகர காவல் ஆணையர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தங்களது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கம், அதிகபட்ச அளவில் போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்வதுடன், அதில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்வதும் ஆகும். இதற்கான விரிவான செயல் திட்டமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மண்டல ஐஜிக்கள் மற்றும் டிஐஜிக்கள் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் நடவடிக்கைகளை நேரடியாக கண்காணித்து, தினமும் ஆய்வு செய்து தேவையான வழிகாட்டுதல்களை காவல்துறையினக்கு வழங்க வேண்டும்.
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ஒரு மாத கால நடவடிக்கையின் போது ஒவ்வொரு மாநகரம் மற்றும் மாவட்ட காவல்துறையின் செயல்திறனும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களின் அளவு மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட கைது நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்படும். மேலும், இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் முன்னேற்றம் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் மாநில அளவிலான சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்படும்.
மேலும், மாவட்ட மற்றும் மாநகர காவல் அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நடவடிக்கை அறிக்கையை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். போதைப்பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு ஏடிஜிபி இந்த நடவடிக்கையை ஒருங்கிணைத்து கண்காணிப்பார்“ என்று அந்த சுற்றறிக்கையில் டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாநிலம் முழுவதும் போதைப் பொருள் விற்பனை, பயன்பாடு உள்ளிட்டவற்றை ஒழிப்பதற்காக, சிறப்பு சோதனைகள் மற்றும் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக சி. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே போதைப் பொருட்களை ஒழிக்க தவெக அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
‘போதையில்லா தமிழ்நாடு’ என்ற இலக்கை அடைய காவல்துறை தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதோடு, அரசு சார்பில் பல்வேறு சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.