மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு இல்லை - லட்சக்கணக்கான டெல்டா விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
மேட்டூர் அணையில் இருந்து இன்று நீர் திறக்கப்படாத காரணத்தால், ரூ.134.83 கோடி மதிப்பீட்டில் குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 1:37 PM IST
சேலம்: காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து இன்று நீர் திறக்கப்படாததால் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
மேட்டூர் அணை பாசனம் மூலம் 12 காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள சுமார் 16.05 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதியை பெறுகின்றன. இதனால் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 28ஆம் தேதி வரை டெல்டா பாசனத்திற்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறப்பது வழக்கமாகும். அணையின் நீர்மட்டம் 90 அடியாக இருந்து நீர்வரத்தும் இருப்பும் திருப்திகரமாக இருந்தால் பருவ மழையை எதிர்நோக்கி குறுவை பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்படும்.
ஆனால் தற்போது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 79.62 அடியாகவும், நீர்வரத்து 424 கன அடியாகவும் உள்ளது. மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து திருப்திகரமாக இல்லாத காரணத்தினால் நடப்பாண்டு, அதாவது இன்று (ஜூன் 12) மேட்டூர் அணையில் இருந்து குறுவை சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் தண்ணீருக்காக காத்திருந்த காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் வராததால் குறுவை சாகுபடி பாதிப்பதோடு மட்டுமின்றி, விவசாய தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
கேரள மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கிய பின்னர், காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து, கர்நாடகா மாநிலம் கபினி அணை நிரம்பிய பிறகு, அணையின் பாதுகாப்பு கருதி உபரி நீர் காவிரியில் திறக்கப்படும். ஆனால், இந்த முறை கர்நாடக மாநிலத்தின் காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்யவில்லை.
இதனால், 65 அடி உயரம் கொண்ட கபினி அணையின் நீர்மட்டம், தற்பொழுது 31.84 அடியாகவும், நீர்வரத்து வினாடிக்கு 2446 கன அடியாக மட்டுமே உள்ளது. நீர் இருப்பு 6.08 டிஎம்சியாக மட்டுமே உள்ள காரணத்தினால், உடனடியாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை.
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 103.35 அடியாக இருந்தபோது, ஜூன் 12ஆம் தேதி குறுவை சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கப்பட்டது. ஆனால், பருவமழை கைகொடுக்காத காரணத்தினால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென சரிந்து அணையின் நீர்மட்டம் 30.90 அடியாக குறைந்தது. இதனையடுத்து அக்டோபர் 10ஆம் தேதி அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது.
இவற்றை கணக்கிட்டு நடப்பு நீர் பாசன ஆண்டில் மேட்டூர் அணையின் வரலாற்றில் 61வது ஆண்டாக குருவை சாகுபடிக்கு குறித்த நாளில் நீர் திறக்க முடியவில்லை என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேட்டூர் அணையின் வரலாற்றில் 20 ஆண்டுகள் மட்டுமே குறித்த நாளில் குறுவை சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணையின் நீர் இருப்பும், வரத்தும் திருப்திகரமாக இருந்ததால் விவசாயிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று 11 ஆண்டுகள் இந்த தேதிக்கு முன்பாகவும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இதுவரை 60 ஆண்டுகள் நீர் திறக்க காலதாமதமான நிலையில், இன்று 61வது ஆண்டாக நீர் திறப்பு தாமதமாகியுள்ளது.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைவாக இருந்ததால் டெல்டா பாசனத்திற்கு ஜூலை 28ஆம் தேதி நீர் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது கிணற்று நீர் பாசனம் மூலம் குறுவை சாகுபடியை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு ரூ.78.67 கோடி மதிப்பீட்டில் குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு அறிவித்தது.
அந்த வகையில் இந்த முறையும் மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறக்க தாமதமான காரணத்தினால், தமிழ்நாடு அரசு ரூ.134.83 கோடி மதிப்பீட்டில் குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.