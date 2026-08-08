முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று நடைபெறும் எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்குமா?
மாநில உரிமை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரம் என்பதை முன் வைத்து இன்று நடைபெறும் எம்பிக்கள் கூட்டம் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : August 8, 2026 at 8:01 AM IST
சென்னை: மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ள நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று அனைத்து எம்பிக்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இன்று சிறப்பு கவனஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தன. அதில் பங்கேற்று உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்டோர், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கூட்டியுள்ள எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்குமா?என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதில் அளித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "காவிரியில் எப்போது தண்ணீர் வரும் என கேட்கிறோம். அதற்கு பதில் சொல்ல மறுக்கிறீர்கள். மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக எப்போது அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்துவீர்கள் என்று கேட்கிறோம். அதற்கும் பதில் சொல்ல மறுக்கிறீர்கள். ஆனால், கவனஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் தொடர்பு இல்லாத கேள்விகளை கேட்டு விஷயத்தை திசை திருப்ப பார்க்கிறீர்கள்" என்று பதில் அளித்தார். ஆனால், அமைச்சர்கள் பலரும் இதே கேள்வியை தொடர்ந்து எழுப்பிய நிலையில், அதற்கு எங்கள் கட்சி தலைவர் முடிவு செய்வார் என்று பதில் அளித்தார்.
தொகுதி மறுவரையறை என்றால் என்ன? தமிழ்நாடு அஞ்சுவது ஏன்?
இந்திய அரசியலமைப்பின் படி, ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில், மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் எல்லைகளும், எண்ணிக்கையும் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். 1976-ல் இந்த நடைமுறை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற தென் மாநிலங்கள் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களை மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்தி மக்கள்தொகையை கட்டுக்குள் வைத்துள்ளன. ஆனால், உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் போன்ற வட மாநிலங்களில் மக்கள்தொகை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய 39 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறையும் அபாயம் உள்ளது. அதே நேரம், வட மாநிலங்களின் எம்பிக்கள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு உயரும். இதனால் டெல்லியில் தமிழகத்தின் அரசியல் அதிகாரம் முற்றிலும் பறிபோகும் என அனைத்துக் கட்சிகளும் கூறி வருகின்றன.
கடந்த கூட்டத்தொடரில் மசோதா தோல்வி அடைந்தது ஏன்?
மத்திய பாஜக அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வர தீவிரமாக முயற்சித்தது. எனினும், கடந்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடரில் இந்த மசோதா எதிர்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையால் தோல்வி அடைந்தது.
தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய அனைத்து தென் மாநிலங்களும் கட்சிப் பாகுபாடின்றி இந்த மசோதாவிற்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்தில் மிக கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்தன.
எதிர்க்கட்சிகளின் வலுவான கூட்டணி மற்றும் பாஜகவின் சில கூட்டணிக் கட்சிகளே "தென் மாநிலங்களை வஞ்சிக்கும் இந்த நடைமுறை கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிரானது" என முணுமுணுத்ததால், போதிய பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடைக்காமல் மசோதா முடக்கப்பட்டது.
மசோதாவை நிறைவேற்ற பாஜக துடிப்பது ஏன்?
பாஜக இந்த மசோதாவை எப்படியாவது நிறைவேற்றத் துடிப்பதன் பின்னணியில் மிகத் தெளிவான நீண்டகால அரசியல் கணக்குகள் இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.
பாஜகவின் முக்கிய வாக்கு வங்கியும், அரசியல் பலமும் உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், மத்தியப் பிரதேசம் போன்ற இந்தி பேசும் வட மாநிலங்களில் தான் பிரதானமாக உள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால், வட மாநிலங்களின் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் 150-க்கும் மேல் அதிகரிக்கும். இதன் மூலம், தென் மாநிலங்களின் ஆதரவே தேவையில்லாமல், வட மாநில எம்பிக்களை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு பாஜக டெல்லியில் நிரந்தரமாக ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்ற அரசியல் லாபத்திற்காகவே இந்த மசோதாவை அவர்கள் தீவிரமாக ஆதரிக்கிறார்கள் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றன.
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்குமா?
தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக, முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கூட்டியுள்ள அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்குமா என்ற கேள்வி பல தரப்பிலும் இருந்து எழுந்துள்ளது. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்ததால் காங்கிரஸுடன் பிணக்கில் உள்ள திமுக இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து தற்போது விலகியே நிற்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் அதன் உள்ளடக்கத்தைப் பார்த்து ஆதரவா? அல்லது எதிர்ப்பா? என்று திமுக முடிவு செய்யும் என்று கடந்த மாதம் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் கூறினார்.
பின்னர் திமுக சில நிபந்தனைகளை முன் வைத்ததாகவும் தகவல் வெளியானது. அதாவது,
1. தொகுதி மறுவரையறைக்கு அடிப்படையாக 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பையே மேலும் 25 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. ஏப்ரல் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்ட போது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வாய்மொழியாக உறுதியளித்தபடி, அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 50 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்த்த வேண்டும்.
3. புதிய மசோதாவில், ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் கிடைக்கும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் அட்டவணை இடம்பெற வேண்டும் ஆகிய நிபந்தனைகளை திமுக வைத்ததாக தகவல் வெளியானது.
பாஜகவும் இதற்கு இணங்கி வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், திமுக மூத்த தலைவர்களான டி.ஆர்.பாலுவும், திருச்சி சிவாவும், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் திமுகவின் முந்தைய நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தினர்.
திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிக்கை
சட்டப் பேரவையில் நடைபெற்ற விவாதத்தில், எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்குமா என்பதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரடியாக பதில் அளிக்காத நிலையில், திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில் அவர், "தற்போதைய அரசு ஆகஸ்ட் 8 அன்று அழைப்பு விடுத்திருக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்திலும் திமுக உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு, எங்களது கருத்தை தெரிவிப்பதில் எங்களுக்கு தயக்கம் இல்லை.
ஆனால், அதற்கு முன்பாக, கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்ட முனைப்புக் காட்டும் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கவும், தமிழ்நாட்டிலுள்ள கட்சிகளின் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தவும் அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை தமிழ்நாடு அரசிடம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் முன் வைக்கிறது.
புதுக் கூட்டாளியான காங்கிரசின் மனம் புண்படும் என்பதால் மேகதாது விவகாரத்தில் கள்ள மவுனம் காத்து கொண்டு, ஏற்கனவே முடிவெடுக்கப்பட்ட தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா தொடர்பாக மட்டும் கூட்டம் கூட்டுவதை ஏற்க முடியாது.
இன்றைய சூழலில் காவிரி உரிமையை மீட்பதும், மேகதாது அணையை தடுப்பதும் மிக மிக முக்கியமானவை. தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசிய அவசரம் இப்போது எழுந்துள்ளது. இந்த நேரத்தில் தவெக அரசு ‘டேக் டைவர்ஷன்’ அரசியலை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அரசியல் களத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆளுங்கட்சியும், உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுகவும் தீவிரமாக மோதிக் கொண்டு வரும் நிலையில், மாநில உரிமை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரம் என்பதை முன்வைத்து இன்று நடைபெறும் எம்பிக்கள் கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.