திமுக, அதிமுகவினர் கட்சி கடந்து சீமானுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றனர் - நாதக கார்த்திகா
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக சினிமாவில் நடித்து வந்தவருக்கு அரசியல் குறித்து என்ன தெரியும்? என நாதக மாநில மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திகா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 2:25 PM IST
தூத்துக்குடி: அம்பாசமுத்திரம் இடைத் தேர்தலில் சீமான் போட்டியிடுவார் என தகவல் வெளியான நிலையில், அவருக்கு திமுக, அதிமுகவினர் கட்சி கடந்து ஆதரவாக பேசி வருகின்றனர் என நாதக மாநில மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திகா தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரில் தமிழ்நாடு நாளை முன்னிட்டு நேற்று (நவ.1) நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் மாநில மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திகா கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அப்போது அவர், ”கடந்த 30 ஆண்டுகளாக சினிமாவில் நடித்து வந்தவருக்கு அரசியல் குறித்து என்ன தெரியும்? எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி மறுப்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நீதி, எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஒரு நீதி என்ற நிலை இருக்கக்கூடாது.
தமிழகத்தில் மாற்றம் அல்ல, ஏமாற்றம்
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் குறையவில்லை. ஆளுங்கட்சியினர் மீது எழும் புகார்கள் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
தமிழகத்தில் அரிசி விலை, மின்கட்டணம், எண்ணெய் விலை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் உழைப்பு குறித்து முதலமைச்சருக்கு போதிய புரிதல் இல்லை.
தமிழகத்தில் உண்மையான மாற்றம் ஏற்படவில்லை. இது மாற்றம் அல்ல, ஏமாற்றம். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணப்படவில்லை. சொத்துவரி, மின்கட்டணம், போதைப்பொருள் புழக்கம், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என பேசினார்.
தொடர்ந்து, அவரின் கைது குறித்து பேசிய அவர், “குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் இருந்த போது காவல்துறையினர் என்னை கைது செய்தனர். அப்போது முறையாக தெரிவிக்காமல் காவல் துறையினர் நடந்து கொண்டனர். பெண்களிடம் கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய காவல் துறையினரின் செயல்பாடு அரசு பயங்கரவாதத்தை நினைவுபடுத்துகிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சீமான் அம்பாசமுத்திரத்தில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் சென்று கேள்வி கேட்டால், எதிர்த்து நின்று பதில் சொல்வதற்கு இவர்களுக்கு துப்பு, திராணி கிடையாது. திமுக, அதிமுகவினர் கட்சி கடந்து பேசுகிறார்கள். சீமான் ரொம்ப நாளாக உழைத்துவிட்டார், அவருக்கு வாக்கு போடுவோம். அவர் உழைப்புக்கான ஊதியத்தைக் கொடுப்போம் என்று சொல்கிறார்கள்.
போராளிகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டாமா? என மக்கள் நினைக்கிறார்கள். நாம் தமிழர் கட்சி தோற்கலாம். ஆனால், மக்கள் வெல்ல வேண்டாமா? இன்னும் போராட்டக் களத்தில் தானே நிற்கிறார்கள்.
பரந்தூர் விமான நிலைய எதிர்ப்பு போராட்டம், சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்ட எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு மக்கள் போராட்டங்களில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுத்துள்ளனர். தமிழக அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நாம் தமிழர் கட்சி தொடர்ந்து போராடும்” என குறிப்பிட்டார்.
விசிகவினரால் ஆளும் கட்சி சவகாசம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது
விசிகவை விமர்சித்து பேசிய அவர், “விசிகவினர் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கூட இருந்துவிடுவார்கள், ஆனால் ஆளும் கட்சி சவகாசம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஐந்து ஆண்டுகளாக திமுகவை புகழ்ந்து பேசி வந்தவர்கள், இன்று விவாத நிகழ்ச்சிகளில் திமுகவை விமர்சித்துப் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனர்” என தெரிவித்தார்.