தமிழ்நாடு நாள்: நவம்பர் 1-ஆ... ஜூலை 18-ம் தேதியா? - வரலாற்று பின்னணி?
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நவ.1 மற்றும் ஜூலை 18 ஆகிய இரண்டு நாட்களையும் தமிழ்நாடு நாளாகக் கொண்டாட முடிவு செய்துள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 8:01 AM IST
-By இரா. சிவக்குமார்
மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவான நவம்பர் 1-ஐ மாநில தினமாகக் கொண்டாடும் கேரளம், கர்நாடகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள்... தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மாறி மாறி அறிவிக்கப்பட்ட மாநில நாள்... நிலப்பரப்பு உருவான நாளா? தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்டப்பட்ட நாளா? என்பதில் தொடர்ந்து அரசியல் விவாதம் நடந்து வருகிறது.
தொடரும் விவாதம்
இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு மொழிவாரியாக மாநிலங்களை பிரித்து, மொழி மற்றும் கலாச்சார அடையாளங்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் மாநில மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் 1956 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி பல்வேறு மாநிலங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டன. இந்த நாளை கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் ஆண்டுதோறும் தங்களது மாநில உருவாக்க நாளாகக் கொண்டாடி வருகின்றன.
ஆனால், தமிழகத்தில் மட்டும் நவம்பர் 1-ஆம் தேதியா... அல்லது ஜூலை 18-ஆம் தேதியா? தமிழ்நாடு நாள் என்ற விவாதம் தொடர்ந்து வருகிறது.
மாநில நாள் கொண்டாடப்படும் வரலாறு
சுதந்திரத்திற்கு பிறகு 'மெட்ராஸ் மாகாணம்' என்பது தற்போதைய தமிழ்நாட்டுடன் தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் பேசும் பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது. தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்களுக்குத் தனி மாநிலம் கோரி, பொட்டி ஸ்ரீராமுலு நடத்திய உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து 1953 அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் உருவானது.
இதையடுத்து மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி, மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம் 1956 கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த சட்டம் 1956 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி நடைமுறைக்கு வந்தது. அன்றைய தினம் மெட்ராஸ் மாநிலத்தின் எல்லைகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு, மலபார் பகுதி கேரளத்துடன் இணைக்கப்பட்டது. திருவிதாங்கூர் - கொச்சி பகுதிகளில் இருந்த தமிழ்ப் பகுதிகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடன் மெட்ராஸ் மாநிலத்தில் இணைக்கப்பட்டன.
கன்னடம் பேசும் பகுதிகள் மைசூர் மாநிலத்துடன் இணைக்கப்பட்டன. ஆந்திர மாநிலத்துடன் ஹைதராபாத் மாநிலத்தின் தெலுங்கு பேசும் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு ஆந்திரப் பிரதேசம் உருவானது. மத்தியப் பாரத், விந்தியப் பிரதேசம், போபால் உள்ளிட்ட பகுதிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு மத்தியப் பிரதேசம் மறுசீரமைக்கப்பட்டது.
பின்னர் 1973-ஆம் ஆண்டு மைசூர் மாநிலம் கர்நாடகா எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு நவம்பர் 1-ஆம் தேதி உருவான அல்லது மறுசீரமைக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் இந்த நாளை மாநில தினமாகக் கொண்டாடுகின்றன.
'தமிழ்நாடு' பெயர் மாற்றத்திற்கான போராட்டம்
1956 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி மெட்ராஸ் மாநிலத்தின் தற்போதைய நிலப்பரப்புக்கான அடிப்படை உருவானாலும், மாநிலத்திற்கு மெட்ராஸ் என்ற பெயரே தொடர்ந்து நீடித்தது. இதற்குப் பதிலாக 'தமிழ்நாடு' எனப் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்றது. இதற்காக தியாகி சங்கரலிங்கனார் 1956-ஆம் ஆண்டு உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, 76 நாட்களுக்குப் பிறகு அக்டோபர் 13-ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.
அவரது தியாகம் தமிழ்நாடு பெயர் மாற்றக் கோரிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தியது. ஆனால், 1957 மே 7-ஆம் தேதி திமுக சார்பில் சட்டமன்றத்தில் பெயர் மாற்றத் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டபோதும் அது நிறைவேறவில்லை.
அண்ணா ஆட்சியில் நிறைவேறிய வரலாற்றுத் தீர்மானம்
1967-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்து பேரறிஞர் அண்ணா முதலமைச்சரானார். அவரது ஆட்சியில் மெட்ராஸ் மாநிலத்திற்கு தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன. இதன் தொடர்ச்சியாக 1967 ஜூலை 18-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் பெயர் மாற்றத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பின்னர் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றப்பட்டு, குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. இதையடுத்து 1969 ஜனவரி 14-ஆம் தேதி முதல் மெட்ராஸ் மாநிலம் அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழ்நாடு எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
நவம்பர் 1-ஐ தமிழ்நாடு நாளாக அறிவித்த அதிமுக அரசு
மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவான நவம்பர் 1-ஆம் தேதியை அண்டை மாநிலங்கள் கொண்டாடி வந்த நிலையில், தமிழகத்திலும் மாநில உருவாக்க நாளைக் கொண்டாட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இதையடுத்து அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசு 2019-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1-ஆம் தேதியை தமிழ்நாடு நாளாக அறிவித்தது. அதன்படி முதல்முறையாக அரசு சார்பில் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
ஜூலை 18-க்கு மாற்றிய திமுக அரசு
2021-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடப்படும் தேதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் 2021 அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், நவம்பர் 1-ஆம் தேதிக்குப் பதிலாக ஜூலை 18-ஆம் தேதியை தமிழ்நாடு நாளாகக் கொண்டாட முடிவு செய்தார்.
1956 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி மொழிவாரி மறுசீரமைப்பின்போது மெட்ராஸ் மாநிலத்திலிருந்து பல பகுதிகள் பிரிந்து சென்றன. எனவே, மாநிலத்திற்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் சூட்டுவதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஜூலை 18-ஆம் தேதியை கொண்டாடுவதே பொருத்தமானது என இந்த முடிவுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இதற்கு அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
2 நாட்களையும் கொண்டாட தவெக அரசு முடிவு
இந்நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இரண்டு நாட்களையும் தமிழ்நாடு நாளாகக் கொண்டாட முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, நவம்பர் 1-ஆம் தேதி மொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்பில் மெட்ராஸ் மாநிலம் உருவான நாளாகவும், ஜூலை 18-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு எனப் பெயர் மாற்றத் தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நாளாகவும் கொண்டாடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனாலும், நவம்பர் 1ஆம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாக கொண்டாடப்படும் எனவும், நாட்டுப்புற கலைஞர்களைக் கொண்டு கலை நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பூங்காக்களில் சிறப்பான முறையில் நடத்தப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளது.
உண்மையில் தமிழ்நாடு பிறந்த நாள் எது?
வரலாற்று ரீதியாகப் பார்க்கும்போது 3 தேதிகளும் தனித்துவமான முக்கியத்துவம் கொண்டவை.
- 1956 நவம்பர் 1: மொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்பில் மெட்ராஸ் மாநிலத்தின் நிலப்பரப்பு மறுசீரமைக்கப்பட்ட நாள்
- 1967 ஜூலை 18: தமிழ்நாடு எனப் பெயர் மாற்றுவதற்கான தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நாள்
- 1969 ஜனவரி 14: தமிழ்நாடு என்ற பெயர் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வந்த நாள்
எனவே, நவம்பர் 1-ஆம் தேதியை மாநிலத்தின் நிலப்பரப்பு உருவான வரலாற்று நாளாகவும், ஜூலை 18-ஆம் தேதியைத் தமிழ்நாடு என்ற பெயர் பெற்ற வரலாற்று நாளாகவும், ஜனவரி 14-ஆம் தேதியைப் பெயர் நடைமுறைக்கு வந்த நாளாகவும் கொண்டாடி மகிழலாம்.
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வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத மைல்கல்
அரசியல் கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வரும்போதெல்லாம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாட்கள் மாற்றப்படுவதற்கு பதிலாக, தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்பு உருவாக்கத்திற்காக நடைபெற்ற எல்லைப் போராட்டங்கள், தியாகி சங்கரலிங்கனாரின் உயிர்த்தியாகம், அண்ணாவின் பெயர் மாற்ற முயற்சி உள்ளிட்ட அனைத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டியது அவசியமாகும்.
ஒரு மாநிலத்தின் நிலப்பரப்பு உருவான நாளும், அந்த மாநிலம் தனது மொழி அடையாளத்தை பெயராக பெற்ற நாளும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றானவை அல்ல; இரண்டுமே தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத மைல்கற்கள் என்றாலும், குழந்தை பிறந்தநாளை அடிப்படையாகக் கொண்டுதான் இங்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. பெயர் வைத்த நாள் அல்ல என்ற அடிப்படையில் இதனைப் பார்த்தால், அண்டை மாநிலங்களான கேரளாவும், கர்நாடகமும் கொண்டாடுகின்ற நவம்பர் 1ஆம் தேதியை தமிழ்நாடு மாநிலம் தனது பிறந்த நாளாக கொண்டாடுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதே இங்கு எதார்த்தமான உண்மை.