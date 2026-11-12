தமிழ்நாட்டில் சைபர் மோசடியில் ரூ.1474 கோடியை இழந்த பொதுமக்கள்- நடப்பாண்டில் இதுவரை 1.64 லட்சம் புகார்கள் பதிவு
முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை காட்டுவது, ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மூலம் பணம் பறிப்பது, வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி மோசடி பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்வது போன்ற செயல்கள் அதிகரித்துள்ளன.
Published : November 12, 2026 at 9:56 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சைபர் குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வரை ரூ.1,474 கோடி பணத்தை பொதுமக்கள் இழந்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக 1.64 லட்சத்துக்கும் அதிகமான புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சைபர் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. பொதுமக்களின் வங்கிக் கணக்குகள், இணையப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்தி சைபர் குற்றவாளிகள் பல்வேறு வழிகளில் மோசடிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை காட்டுவது, ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மூலம் பணம் பறிப்பது, வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி மோசடி பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்வது போன்ற செயல்கள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த மோசடிகளில் ஈடுபடும் கும்பல்கள் பலர் வட மாநிலங்களில் இருந்துகொண்டே கைப்பேசிகள் மூலமாக தமிழகத்தில் உள்ள பொதுமக்களைத் தொடர்புகொண்டு மோசடிகளை அரங்கேற்றி வருவது விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக முதலீட்டு மோசடிகளில் பொதுமக்கள் அதிகளவில் சிக்கி வருகின்றனர். சைபர் மோசடி கும்பல்களின் இலக்கில் 60 சதவீதம் பேர் முதியவர்கள் எனத் தெரியவந்துள்ளது. அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் முதலீடு செய்யும் முதியவர்கள், பின்னர் தங்களது பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாமல் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
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இந்நிலையில், தமிழகத்தில் 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் 2026-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வரையிலான சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பான புகார்கள், பண இழப்புகள், மீட்கப்பட்ட தொகைகள் மற்றும் கைது நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி 2021-ஆம் ஆண்டு மொத்தம் 23,118 சைபர் குற்றப் புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இந்த மோசடிகள் மூலம் பொதுமக்கள் ரூ.110 கோடி வரை பணத்தை இழந்துள்ளனர். இதில் ரூ.39 கோடி மீட்கப்பட்டு உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சைபர் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 320 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 20 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
2022-ஆம் ஆண்டு சைபர் குற்றப் புகார்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. அந்த ஆண்டில் மொத்தம் 61,416 புகார்கள் பதிவாகியுள்ளன. பொதுமக்கள் ரூ.288 கோடி வரை பணத்தை இழந்துள்ளனர். இதில் ரூ.105 கோடி முடக்கப்பட்டு, ரூ.26 கோடி பணம் மட்டுமே உரியவர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக 495 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 15 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் 2025-ஆம் ஆண்டில் சைபர் குற்றங்களின் பாதிப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. அந்த ஆண்டில் மட்டும் 1,68,144 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் பொதுமக்கள் ரூ.2,176 கோடி அளவிற்கு பணத்தை இழந்துள்ளனர். இதில் ரூ.264 கோடி முடக்கப்பட்டு, ரூ.131 கோடி மீட்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. சைபர் மோசடியில் ஈடுபட்ட 1,269 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 52 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது 2026-ஆம் ஆண்டிலும் சைபர் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அக்டோபர் மாதம் வரையிலான கணக்கின்படி, தமிழகத்தில் இதுவரை 1,64,167 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இதில் 4,967 வழக்குகளில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சைபர் மோசடிகளால் பொதுமக்கள் மொத்தம் ரூ.1,474 கோடியை இழந்துள்ளனர். இதில் ரூ.255 கோடி முடக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ரூ.90 கோடி மட்டுமே மீட்கப்பட்டு உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த மோசடிகளில் தொடர்புடையதாக 1,556 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 33 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள இந்தப் புள்ளிவிவரங்களின்படி சைபர் குற்றப் புகார்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இழக்கும் பணத்தின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதேநேரத்தில் மோசடி மூலம் பறிக்கப்பட்ட பணத்தில் கணிசமான தொகை வங்கிக் கணக்குகளில் முடக்கப்பட்டாலும், அதில் ஒரு பகுதி மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கிறது.
எனவே, பொதுமக்கள் தங்களது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் கடவுச்சொற்கள் மற்றும் இணையப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான ரகசியத் தகவல்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்; வலிமையான கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்துவதுடன், அவற்றை யாரிடமும் பகிரக்கூடாது என்று சைபர் கிரைம் காவல் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடமிருந்து வரும் அழைப்புகள் மற்றும் சந்தேகத்திற்குரிய தொடர்புகளைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற ஆசை காட்டி வரும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை நம்பி பணம் செலுத்த வேண்டாம் என்றும் சைபர் கிரைம் காவல் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.