'ஹர்திக் பாண்டியா தான் எனது ரோல் மாடல்' - தமிழக கிரிக்கெட் வீரர் தீபேஷ் தேவேந்திரன்
ஐ.பி.எல் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாட வேண்டும் என்பது எனது விருப்பம்.
Published : February 13, 2026 at 10:16 PM IST
BY: செ. சிவக்குமார்
U19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ஜிம்பாவே மற்றும் நமீபியா நாட்டில் ஜனவரி 15 முதல் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து அபார வெற்றி பெற்று 6வது முறையாக உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றியது. உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியில் தமிழ்நாட்டு வீரரான தீபேஷ் தேவேந்திரன் விளையாடினார். வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான இவர், இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வெல்வதற்கு பெரும் பங்காற்றியுள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மீனம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் தீபேஷ் தேவேந்திரன் (17). 6 வயது சிறுவனாக இருக்கும் போதே இவரின் கிரிக்கெட் மீதான ஆர்வத்தை கண்ட தந்தை தேவேந்திரன் கிரிக்கெட் கிளப்பில் சேர்த்துள்ளார். கிரிக்கெட் பயிற்சியாளரான தனது தந்தை தேவேந்திரனின் ஆலோசனைப் படி வளர்ந்து வந்த தீபேஷ், பேட்ஸ்மேன் ஆகவும், வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும் பயிற்சி பெற்று ஏராளமான உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வந்தார்.
அசுரத்தனமான பந்துவீச்சை கண்டு வியந்த தந்தை
தன்னுடைய 11 ஆவது வயதிலேயே மாவட்ட அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடும் அளவிற்கான திறமையை தீபேஷ் தேவேந்திரன் வளர்த்துக்கொண்டார். தீபேஷின் பந்துவீச்சை கண்டு வியந்துபோன அவரது தந்தை தொடர்ந்து வேகப்பந்து வீச்சில் அவரை ஈடுபடுத்தினார். தீபேஷின் தொடர் முயற்சியால் அவர், மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு பிரிமியர் லீக் தொடரில் மதுரை பேந்தர்ஸ் அணியில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிட்டியது.
பிறகு அவரது திறமை கவனிக்கப்பட்டு இந்திய அணியின் U19 கிரிக்கெட் அணியில் விளையாடினார். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை போட்டியில், U19 இந்திய - பாகிஸ்தான் இடையே நடந்த போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அசத்தியதுடன் தொடரில் மொத்தம் 14 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி தனது பந்து வீச்சின் திறமையை உலகிற்கு பறைசாற்றினார்.
இந்த தொடரில் சிறப்பாக ஆடி கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தை தனது பக்கம் ஈர்த்த தீபிஷேக்கு, உச்ச பட்ச வாய்ப்பாக U 19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்து, உலகக்கோப்பை தொடரில் அபாரமாக பந்து வீசி தொடரில் மொத்தமாக 15 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். குறிப்பாக இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையே நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.
ஐபிஎல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஆட வேண்டும்
இதுபற்றி ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் தீபேஷ் தேவேந்திரன் கூறுகையில், ''U19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடியது நல்ல அனுபவத்தை தந்துள்ளது. இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் வென்று கோப்பையை கைப்பற்றியது மேலும் பெருமையை தருகிறது. U19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கு நான் தேர்வாவேன் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. எதிர்பாராமல் கிடைத்த வாய்ப்பை நான் சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி எனது திறமையை வெளிப்படுத்தி உள்ளேன்.
U 19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சக போட்டியாளர்கள் அனைவரும் மிகவும் ஒத்துழைப்பை தந்தனர். சிறந்த அணியாக இந்த ஆண்டு எங்களுக்கு அமைந்தது. சிறந்த பந்து வீச்சாளர்களான டைல்ஸ் ஸ்ட்ரைன் (தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்) ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரின் பந்து வீச்சை கண்டு நான் என்னை தயார் படுத்திக்கொண்டு வருகிறேன். எனது வளர்ச்சிக்காக எனது குடும்பத்தினர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களின் ஒத்துழைப்பு அளப்பரியது.
வரும் நாட்களில் சீனியர் இந்தியா அணியில் விளையாட வேண்டும். ரஞ்சி கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்பது கனவு. ஐபிஎல் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் விளையாட வேண்டும் என்பது எனது விருப்பம். மும்பை அணியில் விளையாடும் ஹர்திக் பாண்டியாவே எனது ரோல் மாடல்'' என்று தீபேஷ் தேவேந்திரன் கூறினார்.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் முன்னாள் வீரர் தேவேந்திரன்
கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு நடந்த சையத் முஸ்தாக் அலி தொடரில் தமிழ்நாடு அணி சார்பில், அனிருதா ஸ்ரீகாந்த்துடன் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கி, அந்த தொடரில் அதிக ரன்களை எடுத்த பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் தீபேஷின் தந்தை தேவேந்திரன். குறிப்பாக அந்த தொடரில் சச்சின் டெண்டுல்கர், யுவராஜ் சிங் போன்ற பிரபலமான இந்திய வீரர்களுக்கு எதிராக இவர் விளையாடி வெற்றி கண்டுள்ளார். மேலும் கபில்தேவ் துவங்கிய ஐசிஎல் தொடரில் தமிழ்நாடு அணி சார்பில் இவர் விளையாடியுள்ளதும், தமிழ்நாடு அணி ஐசிஎல் தொடரை கைப்பற்றியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தீபேஷ் பந்து வீச்சாளர் மட்டும் இல்லை.. சிறந்த பேட்ஸ்மேன்
தேவேந்திரன் நம்மிடம் கூறுகையில், ''இன்றைய காலத்தில் கிரிக்கெட் போட்டிகள் வளர்ச்சியை கண்டுள்ளன. கிரிக்கெட் போட்டிக்காக நிறைய பயிற்சி மையங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் உருவாகியுள்ளன. கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிகப்படியான வீரர்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் அமைந்துள்ளது.
தீபேஷ் உலகக் கோப்பை போட்டியில் சிறப்பாக ஆடி இந்திய அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்து சென்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. தீபேஷ் பந்து வீச்சாளர் மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த பேட்ஸ்மேனும் கூட. ஹர்திக் பாண்டியா போன்று இந்திய அணிக்கு ஆல் ரவுண்டராக தீபேஷ் வர வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை'' என்று தெரிவித்தார்.