பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் முழுமையாக செயல்பட்டு வருகிறது - நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்!
பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் இறுதி தீர்வு கோரிக்கைகளுக்கு பெறப்பட்ட 54,000 விண்ணப்பங்களில் 51,000 கோரிக்கைகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 20, 2025 at 9:07 PM IST
மதுரை: பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முழுமையாகச் செயல்பட்டு வருகிறது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரெடெரிக் எங்கெல்ஸ் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கோரி வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமர்வில் கடந்த வாரம் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், '' 01.04.2003-க்கு பின்னர் தமிழ்நாடு அரசில் பணியேற்ற அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் அரசாணை எண்: 259, 06.08.2003 ன்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இதுநாள் வரை இதற்கான விதிமுறைகள் ஏதும் இல்லை. மத்திய அரசு 2013 ஆம் ஆண்டு ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்காற்று மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் உருவாக்கி உள்ளது. 12 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு அதனை பின்பற்றவில்லை. ஸ்ரீதர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட வல்லுநர் குழுவைப் பின்பற்றி அரசாணைகளோ, விதிமுறைகளோ இல்லை. இதனால் ஓய்வூதிய பலன்களை பெறமுடியாமல் பலர் உள்ளனர்.'' என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், '' மனு குறித்து அரசு , தங்களது நிலைப்பாடு என்ன? என்பதை மனுதாரரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறி வழக்கை ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டு இருந்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து, தமிழக நிதித் துறை செயலகத்தின் கூடுதல் செயலாளர், மனுதாரருக்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், ''தற்போது அமலில் உள்ள பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம், விதிகள் இல்லாததால் தேக்க நிலையில் உள்ளது என்ற மனுதாரரின் குற்றச்சாட்டு தவறானது. இந்தத் திட்டம் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முழுமையாக செயல்பட்டு வருகிறது. அக்டோபர் 2025 வரை, பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் இறுதி தீர்வு கோரிக்கைகளுக்கு மொத்தம் சுமார் 54,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன மேலும், இதுவரை 51,000 கோரிக்கைகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன. பலன்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டம் அரசின் உரிய உத்தரவுகளின்படி செயல்படுகிறது. பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தில், விதிகள் இல்லாததால் தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது என்ற மனுதாரரின் வாதம் தவறானது. அனைத்து செயல்பாட்டு மற்றும் கணக்கியல் நடைமுறைகளும் முறையாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, மனுதாரரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட வேண்டும்'' என பதில் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து அரசு தரப்பில், அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஆஜராகி வாதிடுவதற்கு கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. அப்போது நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை, டிசம்பர் 4ஆம் தேதி ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.