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தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு காங்கிரஸ் துணை நிற்கும் - மாணிக்கம் தாகூர்

மேகதாதுவில் அணை கட்ட மோடியும், அமித்ஷாவும் அனுமதிக்க கூடாது என மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:37 PM IST

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சென்னை: மேகதாதுவில் அணை கட்டக் கூடாது என்பதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தீர்க்கமாக உள்ளதாகவும், தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் துணை நிற்கும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

போராட்டக் களத்திற்கு வந்த காங்கிரஸ் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர், சென்னை வருகை தந்த அமித்ஷாவை சந்திக்க புறப்பட்டார். சாலையில் ஊர்வலமாக சென்று அமித்ஷாவை சந்திக்க போகிறோம் என கூறிய காங்கிரஸ் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர், முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் கே.எஸ்.அழகிரி, கே.வி.தங்கபாலு, திருநாவுக்கரசர், காங்.,எம்பிக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு, ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியத்திற்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், "நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பை மறைமுகமாக திணிக்க முயல்கிறார் அமித்ஷா. மாணவர்கள் மீதான தாக்குதல்களை நடத்தியவர் அமித்ஷா. அவரை பார்க்க புறப்பட்டோம். காவல்துறை அனுமதிக்கவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே சரியாக உள்ளது. நமக்கு எதிர்ப்பே இல்லை என்று அவர் நினைக்கக் கூடாது. அவருக்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் விதத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியுள்ளோம்" என கூறினார்.

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தென் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நாளை நடைபெறும் மாநாட்டில், 3 மாநில காங்கிரஸ் முதலமைச்சர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளார்கள். மேகாதாது அணை பிரச்சனையில் ஒரு முடிவு எட்டப்படுமா? என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு, "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டாளர். முதலமைச்சர் அது குறித்து பேசுவார் என நம்புகின்றேன். அவர்கள், அவர்களது மாநில நலன் குறித்த விஷயங்களை மட்டுமே பேசுவார்கள், தமிழ்நாடு நலனை பற்றி பேச மாட்டார்கள்.

மேகதாதுவில் அணை கட்டக் கூடாது என்பதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தீர்க்கமாக உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் துணை நிற்கும். மோடியும் அமித்ஷாவும் இதனை அனுமதிக்க கூடாது. மேகதாது தமிழகத்திற்கு எதிரானது" என்றார்.

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MANICKAM TAGORE
CONGRESS
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மாணிக்கம் தாகூர்
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