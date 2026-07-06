மேகதாதுவில் கர்நாடகா அணை கட்டினால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் எதிர்த்து போராடும் - மாணிக்கம் தாகூர்
அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடையை கையாடல் செய்தவர்களை கண்டுபிடித்து மத்திய பாஜக அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
Published : July 6, 2026 at 3:27 PM IST
சென்னை: காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்டினால் அதை எதிர்த்து தமிழக காங்கிரஸ் போராடும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் ப.சிதம்பரம், கே.எஸ் அழகிரி, தங்கபாலு, செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாணிக்கம் தாகூருக்கு மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகளை தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
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தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், ஆளுநர் மூலமாக பாஜக ஆட்சியமைப்பதை தடுக்க, தவெக அரசு அமைய ஆதரவு தெரிவிப்பது என காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசியல் விவகாரக்குழு கடந்த மே மாதம் 5-ஆம் தேதி முடிவெடுத்தது. அந்த முடிவை இக்கூட்டம் ஆமோதிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், தமிழகத்தில் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் அமைந்த அமைச்சரவையில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்குமார் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராகவும், விஸ்வநாதன் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்றிருப்பதற்கு கூட்டத்தில் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா
காமராஜரின் பிறந்த நாளான ஜூலை 15-ஆம் தேதி, தமிழகம் முழுவதும் காங்கிரஸ் சார்பில் அவருடைய திருவுருவப் படத்தை அலங்கரித்து, காங்கிரஸ் கொடியை ஏற்றி வைத்து, பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி ஒருவார காலம் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதோடு, ‘நெஞ்சம் நிமிர், லஞ்சம் தவிர்” என்ற முழக்கத்துடன் ‘ஊழல் ஒழிப்பு பிரச்சார இயக்கம்” நடத்தும்படி மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு
அயோத்தி ராமர் கோயில் அறக்கட்டளைக்கு வந்த நன்கொடைகளில் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்த காவல்துறை விசாரணையில் இதுவரை சுமார் ரூ.7.5 கோடி வரை, ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளைக் கொண்ட ஒரு கும்பல் கையாடல் செய்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வருவதற்கு முன்பு, ராம ஜென்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ரூ.16 லட்சம் முதல் ரூ.18 லட்சம் வரை நன்கொடைகள் வந்ததாக எஸ்.பி.ஐ. வங்கி ஊழியர்கள், சிறப்பு விசாரணைக் குழுவிடம் தெரிவித்தனர்.
ஆனால், இந்த விவகாரம் வெளிவந்த பிறகு, அந்தத் தொகை நாளொன்றுக்கு ரூ.24 லட்சம் முதல் ரூ.26 லட்சமாக உயர்ந்தது. வங்கித் தரவுகளின் அடிப்படையில், கோயில் நன்கொடைகளிலிருந்து தினமும் ரூ.6 லட்சம் முதல் ரூ.8 லட்சம் வரை கையாடல் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று புலனாய்வாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
ராமர் கோவில் நிர்வாகம், தனிப்பட்ட அறக்கட்டளையின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அங்கே நடக்கும் முறைகேடுகளை அறிந்து கொள்ள பொதுமக்களுக்கு வாய்ப்பில்லை. ராமர் கோவில் நிர்வாகம் தனியார் அறக்கட்டளை என்பதால், தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் படி தகவல் அளிக்க முடியாது என உள்துறை அமைச்சகமும் மறுத்து விட்டது. எனவே, ராமர் கோவிலில் நடப்பதை, தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலமாக பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த கூட்டுக் கொள்ளை குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைத்து உரிய விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை மத்திய பாஜக அரசு எடுக்க வேண்டும் என கூட்டத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
பெட்ரோல், டீசல் விலை
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும் போது அதன் சுமையை பொதுமக்கள் மீது வைக்காமல் இருக்க முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட மானியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
பாஜக ஆட்சி அமைந்ததும் அந்த மானியம் ரத்து செய்யப்பட்டு, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும் போது பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்துகிற பாஜக அரசு, கச்சா எண்ணெய் விலை குறையும் போது விலையைக் குறைப்பதில்லை. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் கலால் வரியை விதித்து 25 லட்சம் கோடி ரூபாயை வசூலித்து, மத்திய அரசு கஜானாவை நிரப்பிக் கொண்டது. இதன் மூலம் மக்கள் மீது தொடர்ந்து சுமை ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விலையை குறைக்கும் போது அதற்கு இணையாக தனியார் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விலையை குறைப்பதில்லை. இதனால் தனியார் நிறுவனங்கள் கொள்ளை லாபம் சம்பாதித்து வருகின்றன. இதனை உடனடியாக தடுக்கும் வகையில் மத்திய பாஜக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு தீவிரமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த முயற்சி காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பு, 2018 உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு எதிரானது மட்டுமல்ல, நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையாகும்.
இதன்படி, தமிழகத்தின் அனுமதியில்லாமல் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்த கருத்துக்கு கூட்டத்தில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
எனவே, காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்ட முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் அதனை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும், போராடும் என்று கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.