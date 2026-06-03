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உயிருள்ள வரை கலைஞருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவேன்; செல்வப்பெருந்தகை உருக்கம்

கலைஞரின் அர்ப்பணிப்பையும், ஓய்வில்லாத உழைப்பையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாழும்வரை மறக்க முடியாது என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 6:13 PM IST

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சென்னை உயிருள்ள வரை கலைஞர் நினைவிடத்திற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்துவேன் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சென்னை மெரினாவில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

கூட்டணி வேறு... நட்பு வேறு

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டை செப்பனிட்ட வல்லுநர் கலைஞர். முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் இப்போதும் பேசப்படுகிறது. கலைஞரின் அர்ப்பணிப்பையும், ஓய்வில்லாத உழைப்பையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாழும் வரை மறக்க முடியாது.

உறவு என்பது வேறு அரசியல் என்பது வேறு. தவெக கூட்டணிக்கு சென்று விட்டு கலைஞர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துகிறீர்களே என்று கேள்வி எழுப்புகிறீர்கள்.

தமிழ்நாட்டில் தர்மம் இருக்கிறதா? நியாயம் இருக்கிறதா? தமிழர்களது பண்பாடு எங்கே போனது? எனது உயிர் உள்ளவரை கலைஞரின் நினைவிடத்திற்கு வந்து கொண்டேதான் இருப்பேன். என்னை யாராலும் தடுக்க முடியாது" என்று ஆவேசத்துடன் பதிலளித்தார்.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் செல்வப்பெருந்தகை அஞ்சலி
முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் செல்வப்பெருந்தகை அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆட்சியில் கவனம் செலுத்துங்கள்

முதல்வர் விஜய் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பாணி. முதல்வர் விஜய் அவரது பாணியில் பேசுகிறார். என்னைப் பொருத்தவரை தமிழ்நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சியில் தான் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். அரசியல் பேசி முடித்து ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டோம். ஆகையால் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை பற்றி பேச வேண்டும்.

முதல்வர் விஜய் மேகதாது முல்லைப் பெரியாறு காவேரி மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் பற்றி பேசுவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இந்தியா கூட்டணியில் தவெக இணைப்பது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் டெல்லி தலைமை முடிவு செய்யும். தவெக பிஜேபி மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாது. தனிப்பட்ட முறையில் செயல்பட வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் தவெக ஆதரவு வழங்கி உள்ளோம்" என்றார்.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் முறைகேடு?

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இது குறித்த விசாரிக்க காங்கிரஸ் ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி அமைத்துள்ளது. அந்த கமிட்டி இது தொடர்பாக விசாரித்து முடிவை டெல்லி தலைமையிடம் கொடுக்கும். காங்கிரஸ் கட்சியில் எந்த முடிவையும் ஒரு செல்வப்பெருந்தகை மட்டும் முடிவு செய்ய முடியாது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மீதான பொதுவெளி குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு அளவுக்கு இருக்கும் வரை பிரச்சனை இல்லை. அதற்கு மேல் போனால் கட்சிக்குதான் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்" என்றார்.

அண்ணாமலைக்கு வாழ்த்து

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்க உள்ளதாக செய்திகள் வருகிறதே என்ற கேள்விக்கு "அண்ணாமலைக்கு வாழ்த்துகள்" என்று செல்வப்பெருந்தகை பதிலளித்தார்.

TAGGED:

TAMIL NADU CONGRESS
செல்வப்பெருந்தகை
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