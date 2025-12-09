தவெக உடன் காங்கிரஸ், விசிக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா? பட்டென பதில் அளித்த செல்வப்பெருந்தகை
இந்தியா கூட்டணி என்பது தேசத்திற்கான கூட்டணி. அவ்வளவு சுலபமாக துடைத்து எறிய முடியாது. எங்களுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்துக் கொள்வோம் என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.
Published : December 9, 2025 at 6:40 PM IST
சென்னை: தவெக உடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், இந்தியா கூட்டணி வலிமையாகவே உள்ளது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் 79 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சர்வ மத ஆலயங்களில் சிறப்பு வழிப்பாடு நடைபெற்றது.
அதன்படி, சென்னை பாரிமுனையில் அமைந்துள்ள அன்னை காளிகாம்பாள் திருக்கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சாமி தரிசனம் செய்து பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை சாந்தோம் தேவாலயத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. பின்னர் சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தர்ஹாவில் ஹஸ்ரத் சையத் முஸா ஷா காதிரியின் சமாதியில் மலர் போர்வை வைத்து சிறப்பு பிராத்தனை நடைப்பெற்றது.
இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, ''எங்கள் தலைவர் சோனியா காந்தியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிராத்தனை கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. அவர் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்வை வாழ பிரார்த்தனை செய்தோம்.'' என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் திமுக துடைத்தெறியப்படும் என மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பேசியது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், ''அவரது பேச்சு ஆணவத்தையும், சர்வாதிகாரத்தையும் தான் காட்டுகிறது. ஆணவத்தின் உச்சத்தில் பாஜக-வினர் இருக்கிறார்கள். 2014 ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்று வந்தவுடன் காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியாவை அமைப்போம் என்றார்கள். எங்கேயாவது அழிக்க முடிந்ததா? காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை காங்கிரஸ் கட்சியின் கொடி பறந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது, பல மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம்'' என தெரிவித்தார்.
விசிகவும், காங்கிரசும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்க பேச்சுவார்த்தை நடப்பதான தகவல்கள் குறித்து, ''இந்தியா கூட்டணி வலிமையான கூட்டணி. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, தென்னிந்தியா மட்டும் அல்ல, இது தேசத்திற்கான கூட்டணி. அவ்வளவு சுலபமாக துடைத்து எறிய முடியாது. எங்களுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்துக் கொள்வோம்'' என்றார்.
தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடிப்போம் என அமித் ஷா பேசியது பற்றிய கேள்விக்கு, ''அவர்கள் கனவு பலிக்காது. மக்களை கூறு போட்டு குறுக்கு வழியில் ஆட்சியைப் பிடிக்கலாம் என்றால் அதற்கு மக்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள்'' என்ற அவரிடம், காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் திருச்சி வேலுச்சாமி விஜயின் தந்தை சந்திரசேகரை சந்தித்தது தொடர்பான கேள்விக்கு, ''நேரில் பார்த்தால் யார் வேண்டுமானாலும் பேசுவார்கள். சந்திப்பு எல்லாம் கூட்டணியை தீர்மானிக்காது. தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவருக்கொருவர் மரியாதை நிமித்தமாக சந்திப்பார்கள்'' என்றார்.