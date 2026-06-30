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திமுகவினர் 'தேர்தல் பூச்சாண்டி' காட்டுகிறார்கள் - மாணிக்கம் தாகூர் ஆவேசம்

தமிழகத்தை பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் சிந்தனையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே தவெக அரசுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்தது என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி
மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 3:32 PM IST

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சென்னை: தோற்று விட்டோம் என்பதால் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் என்று கூறுவதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயபேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள மாணிக்கம் தாகூர் கட்சிப் பணிகளை இன்று தொடங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து, வரும் ஜூலை 2-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள மாவட்டத் தலைவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் தொடர்பாகவும் அவர் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இன்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர்களை அவர்களது இல்லங்களுக்கு நேரில் சென்று மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்க உள்ளேன். மேலும், நாளை மறுநாள் நடைபெறும் காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் 78 மாவட்டத் தலைவர்கள் பங்கேற்கிறார்கள். ஒரு நாள் முழுவதும் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில், அமைப்புரீதியாக காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வாறு செயல்படுகிறது? அமைச்சரவையில் இடம் பெற்ற பிறகு கட்சியின் செயல்பாடு எப்படி உள்ளது? என்பது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்க உள்ளோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாளை நடைபெறும் தவெகவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு கூட்டணிக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும். ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகள் தமிழகத்தை பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் சிந்தனையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே தவெக அரசுக்கு காங்கிரஸ் முதலில் ஆதரவு தெரிவித்தது.

முதல்வர் விஜய், ராகுல் காந்தியிடம் ஆதரவு கேட்டவுடன் உடனடியாக அவர் ஆதரவு தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் ஒரு மதச்சார்பற்ற அணி இருக்க வேண்டும். ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என்பதே காங்கிரஸின் முக்கிய நோக்கம். அந்த நோக்கம் தற்போது நிறைவேறியுள்ளது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "தமிழக அமைச்சரவையில் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியின் கனவு நிறைவேறியுள்ளது. அமைச்சரவையில் உள்ள இரண்டு அமைச்சர்களும் எங்களின் இரண்டு கண்களைப் போன்றவர்கள். அவர்களின் செயல்பாடுகள் காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும். அவர்கள் கட்சியின் பெயரையும் மரியாதையையும் காப்பாற்றுவார்கள்" என்றார்.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தல் வரலாம் என்று கூறியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தோற்றுவிட்டோம் என்றால் இப்படித்தான் பேசுவார்கள். அதை குறையாகப் பார்க்க வேண்டாம். மக்களே ஜனநாயகத்தின் மன்னர்கள். அவர்கள் தவெகவுக்கு 1 கோடியே 77 லட்சம் வாக்குகள் அளித்துள்ளனர். அதிர்ச்சியில் இருப்பதால் இவ்வாறு பேசுகிறார்கள். அதைப் பற்றி நான் அதிகம் கூற விரும்பவில்லை.

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு ஊழலும், லஞ்சமும் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. இது மிகப்பெரிய மாற்றம். அரசின் அணுகுமுறையே மாறியுள்ளது. கடந்த 40–45 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு ஊழலில் திளைத்திருந்தது. தற்போது அந்த நிலை மாறி மக்களிடையே நம்பிக்கை உருவாகியுள்ளது. மே 4 ஆம் தேதி மாலையே எங்களுக்கு நிலைமை தெரிந்து விட்டது. அதனால் மே 5 ஆம் தேதி டெல்லியில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி, மே 6 ஆம் தேதி தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம். தேவையற்ற அரசியல் பஞ்சாயத்துகளில் நாங்கள் ஈடுபடவில்லை" என்றார்.

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக சார்பில் பொதுவேட்பாளராக சீமான் களமிறக்கப்படுவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் குறித்த கேள்விக்கு, "உங்கள் யூகங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. அண்டர்கிரவுண்ட் கூட்டணி வெளியே வந்துவிட்டதா? என்பதைப் பார்ப்போம்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DMK
TAMIL NADU CONGRESS
MK STALIN
மாணிக்கம் தாகூர்
MANICKAM TAGORE

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