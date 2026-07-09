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புது பாய்ச்சலுக்கு தயாராகும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் | மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது மீருக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள்

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள், மாநில அரசியல் இதுவரை கண்டிராத பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

மே 10 இல் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விழாவில் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர்
மே 10 இல் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விழாவில் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் (IIANS)
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By Amit Agnihotri

Published : July 9, 2026 at 10:53 PM IST

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புதுடெல்லி: சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின் தமிழக அரசியல் களம் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை கண்டு வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டுக்கான காங்கிரசின் புதிய மேலிட பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள குலாம் அகமது மீருக்கு, மாநிலத்தில் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் கடும் சவால்கள் காத்திருக்கின்றன.

அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள், மாநில அரசியலில் இதுவரை நிகழ்ந்திராத பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 20 ஆண்டுகளாக திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் நீடித்து வந்த காங்கிரஸ், தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் முதல் ஆளாக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மனம் உவந்து ஆதரவு அளித்தது.

அதற்கு பலனாக 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 5 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றிப் பெற்ற அந்த கட்சிக்கு, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் இரண்டு பேர் இடம்பிடித்துள்ளனர். இப்படி மாநில ஆட்சி நி்ர்வாகத்தில் தமிழக காங்கிரஸ், கடந்த 59 ஆண்டுகளில் சந்தித்திராத ஏற்றத்தை தற்போது கண்டுள்ளது.

இந்த ஏற்றம் அளித்துள்ள உத்வேகத்தில் கட்சி நிர்வாகத்திலும் அதிரடி மாற்றங்களை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை எடுத்துள்ளது. முக்கியமாக, தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பு வகித்துவந்த செல்வப்பெருந்தகையின் இடத்திற்கு மாணிக்கம் தாகூரை நியமித்து ராகுல் காந்தி அழகுப் பார்த்துள்ளார்.

2026 தேர்தலுக்கு முன்னே, இந்த முறை திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கக்கூடாது என்று உரக்க குரல் கொடுத்தவர்களில் முக்கியமானவரான மாணிக்கம் தாகூர், தமி்ழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றதையடுத்து, தவெகவுடன் மேலும் வலுவாக கைகோர்த்து, எதிர்வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் 2029 நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலை சந்திக்க இப்போதே தேசிய கட்சி தயாராகி வருகிறது.

அதன் அடையாளமாகவே, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான மேலிட பொறுப்பாளராக குலாம் அகமது அமீர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவரது நியமனம் குறித்து தமிழ்நாட்டுக்கான காங்கிரஸ் மேலிட செயலாளர் நிவேதித் ஆல்வாவிடம் ஈடிவி பாரத் பேசியது. அப்போது அவர், "இந்த ஆண்டு இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் 2029 நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளும் நோக்கில் தமிழ்நாடு காங்கிரசில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கட்சியின் மாவட்டங்கள் அளவிலான நிர்வாகிகள் பயிற்சி முகாம் வரும் 22 -ம் தேதி முதல் 31-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்தப் பயிற்சியை தொடர்ந்து மாநில அளவில் காங்கிரஸுக்கு புது ரத்தத்தை பாய்ச்சும் பணிகளை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள்.

மறைந்த காங்கிரஸ் தலைவர் காமராசின் பிறந்த நாள் விழாவை ஜூலை 13 முதல் 19-ம் தேதி வரை கொண்டாட உள்ளோம். தமிழகத்தில் அமைந்துள்ள புதிய அரசு வெளிப்படையான நிர்வாகம் மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் மூலம் தமது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முயன்று வருகிறது" என்றார்.

TAGGED:

GHULAM AHMED MIR
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மாணிக்கம் தாகூர்
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