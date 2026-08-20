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மேகதாது அணை விவகாரம்; அதிமுக, பாமகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் சவால்

தமிழ்நாட்டில் லஞ்சம் இல்லாத ஆட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற முதலமைச்சரின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 7:02 PM IST

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சென்னை: மேகதாது அணை கட்ட அனுமதி வழங்கினால் எங்களின் ஆதரவை வாபஸ் பெறுவோம் என்று மத்திய அரசிடம் கூற பாமக, அதிமுகவுக்கும் தைரியம் இருக்கிறதா? என மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் 82 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை, சைதாப்பேட்டை, சின்னமலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஒரு காமராஜர் ஆட்சி வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் கனவு. கல்விக்கும், சுகாதாரத்திற்கும், விவசாயத்திற்கும், தொழில் துறைக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கின்ற ஆட்சிதான் காமராஜர் ஆட்சி.

தவெக ஆட்சியின் தொடக்கம் நன்றாக இருக்கிறது. லஞ்சம் இல்லாத ஆட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற முதலமைச்சரின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. போதை இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற முயற்சியும் மிக முக்கியமானது. மகளிர் பாதுகாப்பு அவசியமானது. சிங்கப்படையை தொடங்கிய திட்டம் பாராட்டப்பட வேண்டியவை.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் 82 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு மரியாதை காங்கிரஸ் கட்சியினர்
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் 82 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு மரியாதை காங்கிரஸ் கட்சியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சி.வி.சண்முகம் மீது மிகவும் மரியாதை வைத்திருக்கிறேன். நீட் விவகாரத்தில் ஏன் அவர் ஊர்காரர் போல பேசுகிறார் என தெரியவில்லை. கோட்சேவிற்கும், காந்திக்கும் ஒரே ரத்தம், ஒரே ஜீனா இருக்கும்?. நாங்கள் காந்தி கட்சி. அது கோட்சே கட்சி. எப்படி ஒன்றாக இருக்கும்? சண்முகம் அவருக்கு நான் சொல்ல வருவது, வரலாற்றை சரியாக படியுங்கள்.

தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் ஒத்து வராது. தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்வு சாபக்கேடு. நீட் விலக்கப்பட வேண்டும். 2029 இல் ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகின்ற போது தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் விலக்கு அளிக்கப்படும். அப்போது சி.வி.சண்முகம் தன்னுடைய பார்வையை மாற்றிக் கொள்வார் என நினைக்கிறேன்.

முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்ன கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பார் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து நாம் பார்க்க வேண்டும். மேகதாது அமைக்கப்படக் கூடாது என்பதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தெளிவாக இருக்கிறது. மோடியும், அமித்ஷாவும் மேகதாது அமைப்பதற்கு உதவி செய்யக் கூடாது.

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அன்புமணி மத்திய அரசுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறார். மேகதாது அமைக்க கூடாது. அமைத்தால் தொகுதி மறுவரையறையில் ஆதரவு தர மாட்டோம் என்று சொல்ல அவருக்கு திராணி இருக்கிறதா? இதை விட்டுவிட்டு அன்புமணி பிள்ளை, தொட்டில், விசில் என சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்.

மேகதாது அணையை கர்நாடக முதலமைச்சர் கட்ட வேண்டும் என்கிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கட்டக் கூடாது என்கிறார். இருப்பினும் மத்திய அரசு அனுமதி கொடுக்கிறது. மத்திய அரசு இந்த அனுமதியைக் கொடுக்கக் கூடாது. அணைக் கட்டப்பட்டால் அரசுக்கு கொடுக்கும் ஆதரவில் இருந்து விலகிக் கொள்வோம் என அன்புமணியும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் சொல்ல தயாராக இருக்கிறார்களா? இதையெல்லாம் சொல்ல தைரியம் கிடையாது" என்றார்.

TAGGED:

மாணிக்கம் தாகூர்
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