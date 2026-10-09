இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் படுதோல்வி; தவெகக்கு ஆதரவு தொடருமா?

இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் படுதோல்வி; தவெகக்கு ஆதரவு தொடருமா?
இடதுசாரிகளைச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் தேட வேண்டாம். எங்களுக்கு மரணமும் கிடையாது; தோல்வியும் கிடையாது” என சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரப்பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 9, 2026 at 8:54 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர்கள் டெபாசிட் இழந்து தோல்வியடைந்த நிலையில், தங்களுக்கு கிடைத்த வாக்குகள் மாசுபடாதவை என சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவை இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளி தவெக 108 இடங்களில் வெற்றிப் பெற்றது. தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை இல்லாத நிலையில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உட்பட காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக நாடியது.
அந்த சூழலில், திமுக கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிட்டு தலா 2 தொகுதிகள் வெற்றிப் பெற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி என்ற பெயரில் பின் வாசல் வழியாக பாஜக வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக தவெக ஆட்சியமைக்க நிபந்தனை அற்ற ஆதரவு அளிப்பதாக அறிவித்தனர்.
அதனையடுத்து, ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சி அமைத்தது. ஆனால், அதன் பின்னர் நடந்த சம்பவங்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுத்தின.
குறிப்பாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். அரசியல் கட்சிகள் குதிரைப்பேரத்தில் ஈடுபடுவதாக குற்றம்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், தவெக அரசும் குதிரைப்பேரத்தில் ஈடுப்படுவதாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் குற்றம்சாட்டினர்.
அதே போன்று, நீட் விவகாரத்தில் சென்னையில் முன்னாள் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி சாலையில் போராடிய மாணவர்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டதையடுத்து, இளைஞர்களால் உருவான கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் போராட்டம் நடத்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் இடம் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் போராட்டம் நடத்தியபோது, அரசு அனுமதி அளிக்காமல் இருந்தது. அவர்களின் தொடர் போராட்டத்தின் காரணமாக அவர்களுக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் பக்கபலமாக இருந்தனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகளின் விவரங்களைச் சேகரிக்க தாசில்தார் சுற்றிக்கை அனுப்பியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்ததையடுத்து, அந்த தாசில்தார் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கல்லூரி மாணவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளில் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்வது தொடர்பாக கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையும் மேலும் ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்த பட்டியல் இன்னும் நீடிக்கும் வகையில், பட்டினபாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மிக கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்து, தொடர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தையும் நடத்தி வருகின்றனர்.
இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்
இதற்கு மத்தியில்தான் தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து தமிழ்நாட்டில் இடதுசாரிகளின் பலத்தை அதிகரிக்க முனைப்புக் காட்டி வரும் சூழலில், இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு யாருக்கு என்ற கேள்வி எழுந்தது.
ஆளும் கட்சியான தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பார்களா என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தாங்கள் இடைத்தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுகிறோம் என இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் அறிவித்தனர். அதன்படி, மதுராந்தகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வேட்பாளராக பா. சுகந்தி அறிவிக்கப்பட்டார். தாராபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வேட்பாளராக பா. லட்சுமணன் அறிவிக்கப்பட்டார்.
அதையடுத்து, இரண்டு கட்சியினரும் இத்தொகுதிகளில் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக இந்த இடைத்தேர்தல் என்பது மக்களிடம் திணிக்கப்பட்டது என்றும், மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர்.
இதற்கு மத்தியில் தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், இரண்டு தொகுதிகளில் பல கிலோமீட்டர் சாலைவலம் சென்று, மக்களை நேரடியாக சந்தித்து பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
எங்களுக்கு மரணமும் கிடையாது; தோல்வியும் கிடையாது! “தேர்தல் முடிவுகள் தெரிந்துவிட்டன. இடதுசாரிகள் ஒரு அரசியலுக்காக இயக்கம் நடத்தி வருகிறோம். எங்களுக்குக் கிடைத்த வாக்குகள் மாசுபடாத வாக்குகள். சாதி, மதம், பணம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தித் தேர்தல் நடைபெறக்கூடாது. https://t.co/lqgOhnK3Ij— CPI Tamilnadu (@CPItnOfficial) October 9, 2026
படுதோல்வி அடைந்த கம்யூனிஸ்ட்
இரண்டு தொகுதிகளிலுமே அக்டோபர் 6ஆம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், இன்று (அக்.9) வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியாகின. அதன்படி, இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுகவில் இருந்து வெற்றிப் பெற்று எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து, தவெக சார்பாக போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியவர்கள் வெற்றிப் பெற்றனர்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் டெபாசிட் இழந்து படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளன. தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் பா. லட்சுமணன் வெறும் 1,157 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார்.
அதே போன்று, மதுராந்தகம் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் பா. சுகந்தி 1,986 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார். இரண்டு தொகுதிகளிலுமே பெரிய கட்சிகளுக்கு அடுத்தப்படியாக நாம் தமிழர் கட்சியினருக்கும் குறைவான வாக்குகளை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பெற்றுள்ளனர்.
இடைத்தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த நிலையில், தவெக அரசுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு தொடருமா என்ற சந்தேகம் எழுந்தது. அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரப்பாண்டியன் ஒரு பதிலை வெளியிட்டுள்ளார்.
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எங்களுக்கு மரணமும் இல்லை; தோல்வியும் இல்லை
இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரப்பாண்டியன் தெரிவிக்கையில், ”தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அரசு அமைப்பதற்கான ஆதரவை தொடர்ந்து வழங்குவோம். அவர்களுக்கு ஆதரவு தேவைப்பாட்டாலும், தேவைப்படாவிட்டாலும், ஆட்சியை கவிழ்க்கும் எண்ணம் எங்களுக்கு கிடையாது. பொது மக்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பதுடன், போராட்டத்திலும் ஈடுப்பட்டு உழைக்கும் மக்கள் பக்கம் இருப்போம்.
இடைத்தேர்தல் முடிவு தெரிந்ததுதான். தேர்தல் முடிவுகளை மதிக்கிறோம். சாதி, மதம், பணத்தை முன்னிறுத்தியதாக தேர்தல் இருக்கக்கூடாது. தேர்தல் சீர்திருத்தம் தேவை. பொதுத் தேர்தலுக்கான செலவினை அரசே செய்ய வேண்டும்.
மக்கள் அறமற்ற அரசியலை நோக்கி செல்லக்கூடாது. எங்களுக்குக் கிடைத்த வாக்குகள் மாசுபடாத வாக்குகள். சாதி, மதம், பணம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தித் தேர்தல் நடைபெறக்கூடாது.
நாங்கள் தோற்றுவிடவில்லை! எவராலும் எங்களை தோற்கடிக்கவும் முடியாது! இழப்பதற்கு ஏதுமற்றவர்களுக்காக போராடுகிற நாங்கள் இழப்பதற்கும் ஏதும் இல்லை. எங்களைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று எப்போதும் மக்களை நாங்கள் குற்றப்படுத்தியதில்லை. இப்போதும் குற்றப்படுத்தப் போவதில்லை! எப்போதும் போராடுகிற எங்களுக்கு தேர்தலும் ஒரு போராட்டமே. கம்பீரமாக போராடினோம்! நூற்றுக்கணக்கான தோழர்கள் மாசற்ற உழைப்பை நல்கினார்கள். தொகுதியில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் சென்றோம். வீதிகள் அனைத்திலும் அரசியல் உரையாடல் நடத்தினோம் எங்கும் வெறுப்பு இல்லை. அன்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தினார்கள். ஆதங்கமாய் பேசினார்கள். அதுதான் எங்களது நம்பிக்கையாக இப்போதும் முன் செல்கிறது. எப்போதும் எங்களுக்கு ஓய்வில்லை! இப்போது இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து வருகிறோம்! முன்னிலும் பலம் கொண்டு பணியாற்றுவோம்! அறம் சார்ந்து அரசியலின் அடையாளம் நாங்கள்! உழைக்கும் மக்களின் கடைசி நம்பிக்கை நாங்கள்! மதுராந்தகம் மக்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் நன்றி. இன்குலாப் ஜிந்தாபாத்! தோழர் பா.சுகந்தி, மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் #CPIM வேட்பாளர்— CPIM Tamilnadu (@tncpim) October 9, 2026
இடதுசாரிகளைச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் தேட வேண்டாம். எங்களுக்கு மரணமும் கிடையாது; தோல்வியும் கிடையாது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், கட்சியின் நிர்வாகக்குழு கூட்டம் வரும் 22ஆம் தேதியும், செயற்குழு கூட்டம் 23ஆம் தேதியும், மாநிலக்குழு கூட்டம் 24ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாகவும், இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து முடிவு செய்ய உள்ளோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
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நாங்கள் தோற்றுவிடவில்லை - பா. சுகந்தி
மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சிபிஎம் வேட்பாளர் பா.சுகந்தி தெரிவிக்கையில், “நாங்கள் தோற்றுவிடவில்லை! எவராலும் எங்களை தோற்கடிக்கவும் முடியாது! இழப்பதற்கு ஏதுமற்றவர்களுக்காக போராடுகிற நாங்கள் இழப்பதற்கும் ஏதும் இல்லை.
எங்களைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று எப்போதும் மக்களை நாங்கள் குற்றப்படுத்தியதில்லை. இப்போதும் குற்றப்படுத்தப் போவதில்லை! எப்போதும் போராடுகிற எங்களுக்கு தேர்தலும் ஒரு போராட்டமே.
கம்பீரமாக போராடினோம்! நூற்றுக்கணக்கான தோழர்கள் மாசற்ற உழைப்பை நல்கினார்கள். தொகுதியில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் சென்றோம். வீதிகள் அனைத்திலும் அரசியல் உரையாடல் நடத்தினோம் எங்கும் வெறுப்பு இல்லை. அன்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தினார்கள்.
ஆதங்கமாய் பேசினார்கள். அதுதான் எங்களது நம்பிக்கையாக இப்போதும் முன் செல்கிறது. எப்போதும் எங்களுக்கு ஓய்வில்லை! இப்போது இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து வருகிறோம்! முன்னிலும் பலம் கொண்டு பணியாற்றுவோம்! அறம் சார்ந்து அரசியலின் அடையாளம் நாங்கள்! உழைக்கும் மக்களின் கடைசி நம்பிக்கை நாங்கள்! மதுராந்தகம் மக்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் நன்றி” என பதிவிட்டுள்ளார்.