"இந்த அரசு மனசாட்சியுள்ள மக்களாட்சியை தரும்" - நன்றியுரையில் முதல்வர் விஜய் பேச்சு
அரசியல் காரணங்களுக்காக யாரையும் புண்படுத்தாத அரசு என்பதை போக போக புரிந்துகொள்வார்கள் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 13, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை: "இந்த அரசு மனசாட்சியுள்ள மக்களாட்சியை தரும்" என நன்றி உரையின் போது முதலமைச்சர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை எட்டாததால், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.
இந்நிலையில் சட்டப் பேரவையில் தவெகவிற்கு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்ட நிலையில், இன்று தவெக அரசின் மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இது எண்ணிக் கணிக்கும் முறையில் நடைபெற்றது. 233 பேர் கொண்ட அவையில் இன்று 229 பேர் பங்கேற்றிருந்த நிலையில், தவெக அரசுக்கு 144 பேர் ஆதரவு தெரிவித்தனர். மேலும் 22 பேர் எதிர்ப்பும், 5 பேர் நடுநிலையும் வகிக்க, திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
எனினும், தவெக அரசு சட்டப் பேரவையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்க வைத்திருக்கிறது. ‘சி. ஜோசப் விஜயை முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது’ என்ற தீர்மானத்திற்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடைத்த நிலையில், நன்றி தெரிவித்து பேசினார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்.
அப்போது அவர், “நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனி அணியாக, மக்கள் விரும்பும் அணியாக களம் கண்டோம். 1967, 1977 தேர்தல்கள் வாயிலாக அமைந்த சாமானியர்களின் அரசை போலவே, 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் வாயிலாக தவெகவும் சாமானியர்களின் அரசையே அளிக்கும் என்று தீர்மானமாக கூறினோம்.
மக்களும் நம்பிக்கை வைத்து வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த மூன்றே ஆண்டுகளுக்குள் 34.95 சதவீதத்துடன், 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்து, தவெகவை தனிப்பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்துக்குள் அனுப்பி வைத்தனர். கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே மிக மிக சிறிய அளவில், நூலிழையில் தனி பெரும்பான்மை கொஞ்சம் தள்ளிப்போயிருக்கிறது.
அதனால் இந்த அரசை சிறுபான்மை அரசு போல யாரும் நினைத்தால் அதிலும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான். நாங்களே சொல்கிறோம் இது சிறுபான்மை அரசு தான். ஆனால் சிறுபான்மை மக்களுக்கான பாதுகாப்பை நிலைநாட்டும் உண்மையான அரசு.
அதுமட்டுமல்ல, பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் என அனைத்து மக்களுக்குமாக இந்த அரசு அமைந்திருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கை அனைவருக்கும் ஏற்பட்டதால் தான் இந்த தீர்மானம் நிறைவேறியிருக்கிறது.
இந்த நேரத்தில் நமது அரசு சார்பாக சில உத்தரவாதங்களை தரவேண்டுமென்று நான் விரும்புகிறேன். தவெகவின் கொள்கைத் தலைவர்களான தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராசர், அண்ணல் அம்பேத்கர், வீரமங்கை வேலுநாச்சியார், மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலுடன் இந்த மக்கள் அரசு, மனசாட்சியுள்ள மக்களாட்சியை தரும் என்று உறுதியளிக்கிறேன்.
சமூக நீதி, சமநீதி, சம வாய்ப்புடன் உண்மையான உறுதியான ஜனநாயகத்துடன், மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகளுடன் இந்த அரசு நடக்கும். அதில் சிறிதும் மாற்றமில்லை. நம்முடைய இந்த ஆழமான நம்பிக்கையை மனதார நம்பி வாக்களித்த அனைத்து இயக்கங்களின் தலைவர்களுக்கும், அந்த இயக்கங்களை சேர்ந்த உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
எம்மதமும் நம் மதமே, எல்லா மக்களும் நம் மக்களே. இதில் வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடே இருக்காது. இது சாதி மதங்களை கடந்த, பாகுபாடு காட்டாத எல்லோருக்குமான அரசு. அரசியல் காரணங்களுக்காக யாரையும் புண்படுத்தாத அரசு என்பதை போக போக புரிந்துகொள்வார்கள். இந்த அரசானது பதவிக்காகவும், அதிகாரத்துக்காகவும் அமைந்த அரசு அல்ல. நம்பிய மக்களுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்த அமைந்த அரசு” என்றார்.
முன்னதாக, நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், “நிச்சயமாக இந்த அரசு மதச்சார்பற்ற அரசாகவே தொடரும் என்று உறுதியளிக்கிறேன். வாக்களிக்காத மக்களுக்காகவும் இந்த அரசு செயல்படும். முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த நல திட்டங்கள் தொடரும் என உறுதியளிக்கிறேன். கொள்கை தலைவர்களின் எண்ணங்களின் அடிப்படையில் எங்களது அரசு தொடரும். தேமுதிக உறுப்பினர் பிரேமலதா முன் வைத்த கோரிக்கைகள் குறித்து பரிசீலிக்கப்படும். குதிரை பேரத்தில் இந்த அரசு ஈடுபடவில்லை. இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுமே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடாது” என்று கூறியிருந்தார்.