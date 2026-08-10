கரும்பு டன்னுக்கு ரூ.4,000, நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,750; ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு
மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகையாக சன்னரக நெல்லுக்கு ரூ.289, பொதுரக நெல்லுக்கு ரூ.159 உயர்த்தி வழங்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.
Published : August 10, 2026 at 12:05 PM IST
சென்னை: செப்டம்பர் 1-ம் தேதி முதல் நெல் கொள்முதல் பருவம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகையை அதிகரிக்கப்படுவதாக சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நான்காம் நாளான இன்று, சட்டப்பேரவையின் 110 விதிகளின் கீழ் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகை அதிகரிக்கப்படுவதாக அறிவித்தார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், “விவசாயிகள் நெல் மற்றும் கரும்பைப் பயிரிடவும், அறுவடை செய்யவும், விற்பனை செய்யவும் தங்களது உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணித்து உழைத்து வருகின்றனர்.
இந்த சூழ்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை சீராக இல்லாவிட்டாலும், நெல் மற்றும் கரும்பு பயிரிடும் விவசாயிகளின் நலனைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில், தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி வழங்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நெல், கரும்பு ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு#cmvijay | #tnassembly | #farmersincentives | #paddyfarms | #sugarcanefarms | #tvkgovernment | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/dJLVgJsxPe— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 10, 2026
நெல் கொள்முதல் பருவம் வரும் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. அதனை கருத்தில் கொண்டு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையுடன், மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகையாக சன்னரக நெல்லுக்கு ரூ.289, பொதுரக நெல்லுக்கு ரூ.159 உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது.
இதன்மூலம் சன்னரக நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.2,750, பொதுரக நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.2,600 கிடைக்கும். மாநில அரசு நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகையை ஒரே ஆண்டில் ரூ.156-க்கு மேல் உயர்த்தி வழங்குவது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும்.
அதேபோன்று, 2025-26 கரும்பு அறுவடைப் பருவத்தில் சர்க்கரை ஆலைகளில் பதிவு செய்து கரும்பு வழங்கும் விவசாயிகளுக்கு, மத்திய அரசின் நியாயமான மற்றும் லாபகரமான விலையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.3,290.50 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு மேல், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.709.50 வழங்கப்படும். இதன்மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு மெட்ரிக் டன் கரும்புக்கு மொத்தம் ரூ.4,000 கிடைக்கும்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கரும்புக்கான சிறப்பு ஊக்கத்தொகை ரூ.156 மட்டுமே உயர்த்தி வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது முதல் ஆண்டிலேயே ரூ.360.50 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
மேலும், மாநில அரசால் கரும்புக்கான சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ஒரே ஆண்டில் ரூ.134-க்கு மேல் வழங்கப்படுவது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாகும்.
எங்கள் அரசு விவசாயிகளை ஒருபோதும் கைவிடாது. விவசாயம் சிறக்கவும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மேம்படவும், அவர்களின் நலனைப் பாதுகாக்கவும் என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முதல் நாள் தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 6-ம் தேதி வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்தார்.
ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக, மாநிலங்களுக்கான நிதிப் பகிர்வு தொடர்பாக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், பேரவையில் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். அந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், சட்டப்பேரவையை ஆக.10 ஆம் தேதிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் ஒத்திவைத்திருந்தார்.
2 நாள் விடுமுறைக்கு பின்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 10) கூடிய சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் அளிப்பது தொடர்பாக தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். அந்த தீர்மானம் அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஏகமானதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.