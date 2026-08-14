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முதலமைச்சர் கோப்பை: வெளிமாநிலத்தவர்கள் அதிகளவில் பங்கேற்க வாய்ப்பு! சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு

திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கும் வகையில் அனைத்து விளையாட்டுகளுக்கும் முறையான பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள்
முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 11:14 AM IST

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திருச்சிராப்பள்ளி: முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெளிமாநில மாணவர்கள் அதிகளவில் பங்கேற்பக வாய்ப்பிருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

முதலமைச்சர் கோப்பை 2026 மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் வரும் செப்.04- ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளன. இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான முன்பதிவு வரும் ஆகஸ்ட் 06- ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் ஆகஸ்ட் 31- ஆம் தேதி மாலை 06.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க https://tncmtrophy.sdat.in/register என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்போட்டிகளில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், அரசு ஊழியர்கள், பொதுப்பிரிவினர் கலந்து கொள்ளலாம். மொத்தமாக 45 வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

அதைத் தொடர்ந்து, இப்போட்டிகளுக்கான பயிற்சிப் போட்டிகள் தற்போது திருச்சி அண்ணா விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுடன் கர்நாடகா, ஆந்திரா போன்ற பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளும் பங்கேற்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

வெளிமாநிலத்தவர்கள் எப்படி?

இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் செந்தில், தாமஸ் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர். அவர்கள் கூறுகையில், "கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு, ரேஷன் கார்டு அல்லது இருப்பிட சான்றிதழை அடிப்படையாகக் கொண்டே முன்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதனால் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்தின் முழு பலனை பெற்று வந்தனர். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நேரடி பதிவுகள் தவிர்க்கப்பட்டு ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே பதிவுகள் நடைபெறுகின்றன. அடையாள சான்றாக அடையாள அட்டை மட்டுமே கேட்கப்படுவதால், தமிழ்நாட்டில் தற்காலிகமாக கல்வி பயிலும் அண்டை மாநில மாணவர்களும் எளிதில் பதிவுச் செய்து போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றனர்.

போட்டிகளில் வழங்கப்படும் ரொக்கப் பரிசுகளுக்காகவும், அரசுப் பணிகளில் கிடைக்கும் முன்னுரிமை சான்றிதழ்களுக்காகவும், வெளிமாநில மாணவர்கள் கலந்து கொள்வதால், தமிழ்நாடு மாணவர்களின் வாய்ப்புகள் பறிபோகிறது. எனவே, முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கு விண்ணப்பிக்க பழைய முறைப்படி ரேஷன் கார்டு மற்றும் இருப்பிட சான்றிதழைக் கட்டாயமாக்க வேண்டும்.

நடவடிக்கை வேண்டும்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தமிழ்நாட்டு இளைஞர், இளம்பெண்கள் மீது மிகுந்த கவனம் செலுத்தி நிறைய திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறது.

அதேபோல் இந்த முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழ்நாடு மாணவ, மாணவிகள் மட்டும் கலந்து கொள்ளும்படி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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சென்னை மற்றும் முக்கியப் பகுதிகளைத் தாண்டி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கும் வகையில் விளையாட்டுத்துறையில் அனைத்து விதமான விளையாட்டுகளுக்கும் முறையான பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும்.

இதன்மூலம் சர்வதேச மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தங்கம் வெல்ல ஏதுவாக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகள்
வெளிமாநில மாணவர்கள்
TAMIL NADU SPORTS PLAYERS
TN GOVT
CM TROPHY 2026

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