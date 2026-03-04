இந்தி திணிப்பு வெறியில் பாஜக எல்லை மீறி செல்கிறது: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காட்டம்
கொட்டமும், ஆணவமும் கூடிக்கொண்டே போகிறது. தமிழர்களின் சுயமரியாதையை சீண்டிப் பார்க்கும் இவர்களுக்குச் சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காட்டமாக பேசியுள்ளார்.
Published : March 4, 2026 at 2:52 PM IST
சென்னை: இந்தி திணிப்பு வெறியில் எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருப்பதாகவும், இந்தி பெயரையே தமிழ், ஆங்கிலத்திலும் எழுதி வைக்கும் இழிவான செயலில் பாஜக இறங்கியிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
திருச்சி கோட்ட ரயில்வே அலுவலகத்தின் நுழைவு வாயிலுக்கு ‘கர்தவ்ய துவார்’ என மத்திய அரசு பெயர் வைத்ததை கண்டித்து முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயரை வைத்து பாஜக அரசு இந்தியை திணித்து வருகிறது. இந்தி திணிப்பு வெறியில் எல்லை மீறிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது பாஜக. 'மொழி ஒன்று - வரிவடிவம் மூன்று' எனும் வகையில் இந்தி பெயரையே தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் எழுதி வைக்கும் இழிவான இந்தி திணிப்பு செயலில் இறங்கியுள்ளது ஒன்றிய பாஜக அரசு” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பா.ஜ.க. அரசின் இந்தித் திணிப்பு: நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) March 4, 2026
இந்தித் திணிப்பு வெறியில் எல்லை மீறிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது பா.ஜ.க.!
'மொழி ஒன்று - வரிவடிவம் மூன்று' எனும் வகையில் இந்திப் பெயரையே தமிழ், ஆங்கிலத்திலும் எழுதி வைக்கும் இழிவான #HindiImposition செயலில்… pic.twitter.com/rJdLSyyQsc
மேலும் அந்த பதிவில், தமிழ்நாட்டின் முக்கிய இடங்களுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சில இந்தி பெயர்களை குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில், "திருச்சி மண்டல ரயில்வே அலுவலக நுழைவு வாயிலில் 'கர்தவ்ய த்வார்' என எழுதி வைத்துள்ளனர். வருங்கால வைப்பு நிதி அலுவலகங்களில் (EPFO) ஏற்கெனவே 'பவிஷ்ய நிதி பவன்' என்ற பெயரைத் திணித்து விட்டனர். குற்றவியல் சட்டங்களுக்கும் சமஸ்கிருதப் பெயரைத்தான் ஆங்கில வரிவடிவத்தில் எழுதுகின்றனர். ஒன்றிய நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்தின் பெயர் 'ஜல் சக்தி' ஆகிவிட்டது. மகாத்மா காந்தி நூறு நாள் வேலைத் திட்டப் பெயர் மாற்றத்திலும் இதே வேலையைத்தான் காட்டினார்கள்" என்று கூறியுள்ள முதலமைச்சர், மத்திய அரசின் கொட்டமும், ஆணவமும் கூடிக்கொண்டே போகிறது. தமிழர்களின் சுயமரியாதையை சீண்டிப் பார்க்கும் இவர்களுக்கு சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை சாடியுள்ளார்.
மேலும், தமிழ், ஆங்கிலப் பெயர்களிலும் இந்தியைத் திணிக்கும் முயற்சியை கைவிட்டு, உடனடியாக அங்கு சரியான தமிழ்ப் பெயர்கள் இடம்பெற வேண்டும். இல்லையென்றால், தமிழர்களின் சூட்டை ஒன்றிய பாஜக அரசு உணர வேண்டி இருக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
The Southern Railway has named the entrance gate of the newly constructed Tiruchirappalli Divisional Railway Office as “Kartavya Dwar” in Hindi.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) March 4, 2026
“Kartavya Dwar” means “Gateway of Duty”.
The only “duty” of the BJP government at present seems to be imposing Hindi.
Southern… pic.twitter.com/b2BxOFdX5s
சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. கண்டனம்
சு. வெங்கடேசன் எம்.பி.யும் இந்தியில் பெயரிடப்பட்டிருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அவருடைய எக்ஸ் தள பதிவில், “திருச்சி கோட்ட ரயில்வே அலுவலக நுழைவு வாயிலுக்கு ‘கர்தவ்ய துவார்’ என்று இந்தியில் தெற்கு ரயில்வே பெயரிட்டுள்ளது. ‘கர்தவ்ய துவார்’ என்றால் ‘கடமைக்கான நுழைவாயில்’ என்று அர்த்தம். பாஜக அரசின் தற்போதைய கடமை இந்தியை திணிப்பதாகவே தெரிகிறது. எனவே தெற்கு ரயில்வே உடனடியாக இந்தியில் இருக்கும் பெயரை நீக்கிவிட்டு, அதற்கு பதிலாக ஒரு தமிழ்ப்பெயரை வைக்க வேஎண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.