முதலமைச்சரின் அறை மாற்றம் - என்ன தான் நடக்கிறது?
கடந்த ஐந்து ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் பொதுப் பணித் துறையில் தான் அதிகளவில் ஊழல் நிறைந்திருந்தது என்றும், அது குறித்த வெள்ளை அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அப்போது கூறினார்.
Published : August 18, 2026 at 6:59 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசியல் களம் எப்போதும் பரபரப்பிற்கு பஞ்சமில்லாத ஒன்று. தற்போது கோட்டை வட்டாரத்திலும், அரசியல் அரங்குகளிலும் பேசுபொருளாக மாறியிருப்பது, முதலமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலக அறை மாற்றம் மற்றும் அது தொடர்பாக எழுந்துள்ள சர்ச்சைகள் தான்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பாரம்பரியமாக முதலமைச்சர்கள் பயன்படுத்தி வரும் அறையிலிருந்து, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது மாடிக்கு முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை மாற்றுவதற்கு 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குறுகிய கால டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ள எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான ஊழல் மற்றும் விதிமீறல் புகார்களை முன்வைத்து வருகின்றன.
முதலமைச்சர் அறையின் வரலாற்று பின்னணி
சுமார் ஆறு தசாப்தங்களாக தமிழ்நாட்டை ஆண்ட முதலமைச்சர்கள் அனைவரும் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் முதன்மை வளாகத்தில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறையிலிருந்தே தங்களது பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர். 2010 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி தலைமைச் செயலகத்தை ஓமந்தூரார் வளாகத்திற்கு மாற்றிய போதிலும், 2011-ல் ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா மீண்டும் கோட்டைக்கே அதனை கொண்டு வந்தார்.
தற்போது, அந்த பாரம்பரியத்தை உடைத்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தனது புதிய அலுவலகத்தை நவீன வசதிகள் கொண்ட நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது மாடிக்கு மாற்றுகிறார்.
எதிர்க்கட்சியினர் கிளப்பும் ஊழல் மற்றும் விதிமீறல் புகார்கள்
ஊழல் ஒழிப்பையும், வெளிப்படைத்தன்மையையும் முதன்மையாக கொண்டு செயல்படுவதாக கூறும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதலமைச்சர் அலுவலக மாற்றப் பணியிலேயே பெரிய அளவில் விதிமீறல்கள் நடந்துள்ளதாக திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
டெண்டர் விதிமீறல் குற்றச்சாட்டு: ரூ. 2 கோடிக்கு மேல் உள்ள அரசு டெண்டர்கள் அனைத்தையும் ஆன்லைனில் (E-Tender) வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும் என்பது விதி. ஆனால், இந்த அறை மாற்றத்திற்கான ரூ. 5.5 கோடி டெண்டர் படிவத்தில் முறையான தொகை குறிப்பிடப்படாமல், விவரங்கள் ஆன்லைனில் முறையாக பதிவேற்றப்படாமல் ரகசியமாக நடைபெற்றதாக எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகின்றன.
முன்கூட்டியே தொடங்கிய பணிகள்: டெண்டர் நடைமுறைகள் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைவதற்கு முன்பே, புதிய அலுவலகத்தில் பழைய கட்டுமானங்களை இடிக்கும் பணிகள் தொடங்கிவிட்டதாகவும், தங்களுக்கு வேண்டிய ஒப்பந்ததாரரை முன்கூட்டியே முடிவு செய்துவிட்டே இந்த நாடகம் நடக்கிறது என்ற வாதத்தையும் அவர்கள் முன் வைக்கின்றனர்.
பொருளாதார நெருக்கடி நேரத்தில் தேவையா?: தமிழ்நாடு அரசு கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் இருக்கும் சூழலில், பாரம்பரியமிக்க முதலமைச்சர் அறையை காலி செய்து விட்டு, புதிய ஆடம்பர கடல் காட்சியுடனான அறைக்கு இவ்வளவு கோடி செலவு செய்வது அவசியமற்றது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் போன்ற தலைவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
சட்டப் பேரவையில் இன்று வெடித்த காரசார விவாதம்
இந்த நிலையில், சட்டப் பேரவையில் பொதுப்பணித் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, "தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றிய பல்வேறு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டங்கள் தீட்டப்பட்ட பாரம்பரிய அறையை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
அப்போது அவர், "முதல்வர் அறை மாற்றத்திற்காக 5.54 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான டெண்டர் ஆன்லைனில் வெளியிடப்படவில்லை என்ற செய்தி பிரபல ஆங்கில நாளிதழில் வெளியாகி உள்ளது. பழைய அறையிலேயே இருந்து முதல்வர் பணியை பார்க்க வேண்டியது தானே? முதல்வர் அலுவலகம் இடம் மாற்றப்படுவதால் தலைமைச் செயலக சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள், உணவருந்த இடம் கிடையாது, ஓய்வு எடுக்க இடம் கிடையாது, இந்த இடத்தை முதல்வர் எடுத்துக் கொண்டால் நாங்கள் எங்கே போவது என பேசுகிறார்கள். இதனை முதல்வர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்
ஆளுங்கட்சி தரப்பில் முன்வைக்கப்படும் பதில்கள்
இதற்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதில் அளித்தார். அப்போது அவர், "பத்திரிகையில் வெளியான செய்தி தவறானது. டெண்டர் நடைமுறை இன்னும் முடியவில்லை. ஏன் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்பதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் தனது சொந்த ஆடம்பரத்திற்காகவோ அல்லது கடல் காற்றை ரசிப்பதற்காகவோ இந்த அறையை மாற்றவில்லை. முதலமைச்சரை சுற்றி தினசரி 80-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் பணியாற்ற வேண்டியுள்ளது. தற்போதைய அறையில் முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர்கள் அமர்வதற்கு வெறும் 100 சதுர அடிக்கும் குறைவான இடமே உள்ளது.
உலக முதலீட்டாளர்கள், வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் பெரிய அளவில் ஆலோசனை நடத்த 5000 சதுர அடிக்கும் மேலான நவீன மாநாட்டு அரங்கம் 10-வது மாடியில் உருவாக்கப்படுகிறது. 200 முதல் 500 பேர் வரை அமர்ந்து ஆலோசனை நடத்தும் வகையில் விசாலமான இடம் தேவை என்பதாலேயே இந்த மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
முதல்வர் அறை மாற்றத்திற்கான டெண்டர் பணிகள் இன்னும் முழுமையாக நிறைவடையவில்லை. அதற்குள் முறைகேடு என்று செய்திகளை பரப்புவது முற்றிலும் தவறு" என பதில் அளித்தார்.
மேலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் பொதுப் பணித் துறையில் தான் அதிகளவில் ஊழல் நிறைந்திருந்தது என்றும், அது குறித்த வெள்ளை அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அப்போது கூறினார்.