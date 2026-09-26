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தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும்; தமிழக சிஜேபி வலியுறுத்தல்

தேர்தல் நடைமுறை தொடர்பாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி, தவறு இருந்தால் ஞானேஷ்குமார் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு பிஜேபி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷாஜகான்
தமிழ்நாடு பிஜேபி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷாஜகான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 3:03 PM IST

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சென்னை: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகவில்லையென்றால் பெரிய அளவில் போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம் என தமிழ்நாடு சிஜேபி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷாஜகான் அறிவித்துள்ளார்.

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாரை பதவி விலக கோரி காக்ரோச் ஜனதா கட்சி வலியுறுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த (SIR) நடவடிக்கையில் பெருமளவு வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தலைமை தேர்தல் ஆணையாளரான ஞானேஷ்குமார் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறி அவருக்கு எதிராக சிஜேபி தமிழ்நாடும் போராட்டம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக சென்னை பிரஸ் கிளப்பில் அக்கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷாஜகான் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் முக்கியமான பிரச்சனையாக SIR விவகாரம் உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சுமார் 1 லட்சத்து 2 ஆயிரம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக வாக்களித்து வரும் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட விதம் தொடர்பாக வெளிப்படைத்தன்மை தேவை.

தமிழ்நாட்டில் SIR நடவடிக்கைக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில், 2025 அக்டோபர் நிலவரத்துடன் ஒப்பிடும்போது மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை சுமார் 6.41 கோடியில் இருந்து 5.67 கோடியாக குறைந்தது. 74 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக தேர்தல் தொடர்பான அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறார். மேலும், வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்கிய பின்னர் நடைபெற்ற தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து எங்களுக்கு சந்தேகம் எழுகிறது. EVM உள்ளிட்ட தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடர்பாகவும் கேள்விகள் எழுகின்றன.

தேர்தல் ஆணையம் SIR நடவடிக்கையில் தகுதியான வாக்காளர் ஒருவர் விடுபடாமல் இருப்பதற்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது. பெயர் நீக்கத்திற்கு எதிராக கோரிக்கை மற்றும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவும், மேல்முறையீடு செய்யவும் நடைமுறைகள் இருப்பதாக மத்திய சட்ட அமைச்சகத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தேர்தல் நடைமுறையில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்ட தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும். அக்டோபர் 2 ஆம் தேதிக்குள் பதவி விலக வேண்டும். அவ்வாறு பதவி விலகவில்லை என்றால், தமிழகம் முழுவதும் பெரிய அளவில் போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம். தேர்தல் நடைமுறை தொடர்பாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி, தவறு இருந்தால் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சுமார் 44 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 5 ஆயிரம் வாக்குகளுக்கும் குறைவான வித்தியாசத்தில் வெற்றி தோல்வி முடிவுகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் மாற்றங்களுக்கும், தேர்தல் முடிவுகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்" என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

CHIEF ELECTION COMMISSIONER
GYANESH KUMAR
SIR
சிஜேபி போராட்டம் அறிவிப்பு
TAMIL NADU CJP

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