முதல்வர் பதவியேற்பில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கடைசியாக பாடப்பட்ட விவகாரம்: இதுவரை இருந்த நடைமுறை என்ன?

இன்று நடந்த முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் 'தமிழ்த்தாய்' வாழ்த்து மூன்றாவதாக ஒலிக்கப்பட்டதன் மூலம் தமிழ்நாடு பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பதாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி விமர்சித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா (TN DIPR)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 5:17 PM IST

By: சிவக்குமார்

சென்னை: முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாகப் பாடப்பட்டதாக சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், இதுவரை பின்பற்றப்பட்டு வந்த நடைமுறை என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் மே 04- ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், ஆட்சி அமைப்பதில் ஏற்பட்ட நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று (மே 10) பதவியேற்றுக் கொண்டார். ஆனால், அவரது பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாகப் பாடப்பட்டதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து வரலாறு:

இன்றைய விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பதிலாக வந்தே மாதரம் முதலில் பாடப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய கீதமும், மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் பாடப்பட்டன. இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பிள்ளையால் இயற்றப்பட்ட 'நீராடும் கடலுடுத்த' என்னும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் 1971- ஆம் ஆண்டு, அரசு விழாக்களின் துவக்கத்தில் பாடப்பட வேண்டும் என கட்டாயமாக்கப்பட்டது. பின்னர் கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் மாநில பாடலாக அறிவிக்கப்பட்டது. அரசு நிகழ்ச்சிகள், பள்ளி கல்லூரிகள், பொதுத்துறை நிகழ்ச்சிகளில் துவக்கத்தில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்ட பின்னரே நிகழ்ச்சிகள் துவங்கி நடைபெறும். இந்த மரபையே தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை பின்பற்றி வந்தது.

மரபு மீறப்பட்டதா?

இன்று நடைபெற்ற முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் முதலில் இசைக்கப்படாததால், அரசுக் கடைபிடித்து வந்த மரபு மீறப்பட்டுள்ளதாக பல்வேறு தரப்பினர் இடையே விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவது என்பது நீண்டகாலப் பண்பாட்டு மரபாகவும், தற்போது சட்டப்பூர்வமான அரசு நடைமுறையாகவும் உள்ளது. அரசாணை எண் 1037-ன்படி, இதற்கென தெளிவான நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டின் நீண்டகால மரபுப்படி, அரசு விழாவின் தொடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், இறுதியில் தேசிய கீதமும் பாடப்படுவது வழக்கமாகும். அவ்வாறு இருக்க முதலமைச்சர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் 'வந்தே மாதரம்' பாடல் முதலில் இசைக்கப்பட்டதும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் மூன்றாவதாக பாடப்பட்டதும் அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா, தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்ததாவது, "இந்து ராஷ்டிரத்திற்கான கனவுதான் ‘வந்தே மாதரம்’. ஒன்றிய பா.ஜ.க அரசின் நடத்தையை கடந்த 11 ஆண்டுகளாக கவனிப்பன் என்ற முறையில், பிரதமர் குறிப்பிடும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலின் கனவு எது என்பதை, என்னால் உணர முடிகிறது. இஸ்லாமியர்களை இரண்டாம் தர குடிமக்களாக்கி இந்த தேசத்தை ‘இந்து ராஷ்டிரம்’ என்று அறிவிப்பதுதான் அந்த கனவு!”என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இந்த விவகாரம் குறித்து திமுகவின் தொழில்நுட்ப அணியின், சமூகவலைதளப் பதிவில், "பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் கூட இந்த அவலநிலை இல்லை. மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக அரியணை ஏறியபோது கூட அங்கு 'வந்தே மாதரம்' ஒலிக்கவில்லை. ஆனால், இங்கே 'மாற்றம்' என்று வேடமிட்டு வந்தவர்கள், வந்தே மாதரம், தேசிய கீதத்திற்குப் பிறகு, தமிழர்களின் உயிர்மூச்சான 'தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை' மூன்றாம் பட்சமாக நிறுத்தித் தமிழ்த்தாயின் முகத்தில் கரியைப் பூசியுள்ளனர்! மரபுகளைச் சிதைத்துத் தமிழை அவமதிப்பதுதான் நீங்கள் ஊரெல்லாம் கூவிய மாற்றமா? முதல் நாளிலேயே தமிழ்த்தாய்க்கு நேர்ந்த இந்த இழிவு, ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாட்டிற்கும் நேர்ந்த அவமானம்! என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக பாஜக தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி, தனது எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், 'வந்தே மாதரம்... சிறப்பு..." என பதிவிட்டு வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை வரவேற்றுள்ளார். இந்தப்பதிவு அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு சலசலப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேகப் பேட்டியில், "முதலமைச்சர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் 'தமிழ்த்தாய்' வாழ்த்து மூன்றாவதாக ஒலிக்கப்பட்டதன் மூலம் தமிழ்நாடு பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இச்செயல் முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணலாக அமைந்துள்ளது. மாற்றம் என்று கூறிக்கொண்டு தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தராமல் இருப்பது அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்லும்.

முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கருணாநிதி காலத்திலும் கூட இவ்வாறான செயல் நடைபெறவில்லை. அவர்களது ஆட்சியிலும் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போதைய ஆட்சியின் மூலம் தமிழ் மொழி பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப்பாடல் போன்று தமிழ்நாடும் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்

