சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி திட்டங்கள் சார்பில் நடந்துமுடிந்த பணிகள் - புதிய கட்டடங்களை திறந்துவைத்தார் முதலமைச்சர்
ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு 3,200 முஸ்லிம் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
Published : March 8, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டங்களை முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் சார்பில் ரூ. 28.25 கோடி செலவில் 3 முடிவுற்ற பணிகளையும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.4.15 கோடி செலவில் 3 முடிவுற்ற பணிகளையும், சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் சார்பில் ரூ.12.48 கோடி செலவிலான மேம்படுத்தப்பட்ட கழிவுநீர் உந்து நிலையங்களையும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
இன்று திறந்துவைக்கப்பட்டவை
பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலையில் 4.20 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்பட்ட முரசொலி மாறன் பூங்கா மற்றும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் நூற்றாண்டு நாணயம் நினைவுத் தூண் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்.
ஜவகர் நகரில் முதல்வர் படைப்பகம் மற்றும் நவீன நூலகமானது 4,127 சதுர அடி நிலப் பரப்பளவில் தரை தளம் மற்றும் முதல் தளத்துடன் 4,831 சதுர அடி கட்டடப் பரப்பளவில் 4.75 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நூலகத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
மில்ஸ் சாலையில் கொளத்தூர் நவீன அங்காடியானது 31,785 சதுர அடி நிலப்பரப்பளவில் 61,230 சதுர அடி கட்டடப் பரப்பளவில் அடித்தளம், தரை தளம் மற்றும் 2 தளங்களுடன் 19.30 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டு இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.
மேற்கண்ட கட்டடங்கள் தவிர, கொளத்தூரில் 49 லட்சம் செலவில் பெண்கள் உடற்பயிற்சிக் கூடம், ரமணா நகரில் இரண்டு நியாய விலைக் கடைகளுடன் கட்டப்பட்ட பல்நோக்கு மையக் கட்டடம், திருவிக நகர் மண்டலத்தில் ரூ.3.25 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பள்ளிக் கட்டடம் ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்.
வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள்
வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள பல்வேறு கழிவுநீர் உந்து நிலையங்களில் 12.48 கோடி ரூபாய் செலவில் மின்னியல், இயந்திரவியல், கட்டட கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி மற்றும் வலுப்படுத்தப்பட்ட பணிகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்.
பல்லவன் சாலையிலுள்ள டான் போஸ்கோ பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு 3,200 முஸ்லிம் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமியில் Tally பயின்ற, மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள், சான்றிதழ்களையும், தையல் பயிற்சி முடித்த 320 மகளிருக்கு தையல் இயந்திரங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களையும் வழங்கினார்.
கலைஞர் கண் மருத்துவமனையில் கண் பரிசோதனை செய்து கொண்ட 200 நபர்களுக்கு கண் கண்ணாடிகள் மற்றும் புத்தாடைகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார்.