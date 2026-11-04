2029 அல்ல... உங்கள் எதிர்காலமே இலக்கு: கல்வி விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சு
மாணவர்கள் தனித்தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒருபோதும் லஞ்சம் வாங்காதீர்கள், போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகாதீர்கள். உங்களுடன் நான் இருக்கிறேன், என்னுடன் நீங்கள் உள்ளீர்கள் வேறென்ன வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.
Published : November 4, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: 2029 தேர்தல் இலக்கல்ல உங்களின் எதிர்காலமே முக்கியம் என கல்வி விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில், சாதனை படைத்த மாணவ, மாணவிகளைப் பார்த்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பேசினார்.
சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டி, அவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் ஊக்கதொகை வழங்கி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்தார்.
முன்னதாக கல்வி விருது நிகழ்ச்சி மேடையில் அவர் பேசுகையில், "உங்களுக்கு தனித்தன்மை உள்ளது என்றால் அதை தடுக்க தான் நினைப்பார்கள். நீங்கள் தான் அதை மேலும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் உங்கள் தனித்தன்மையை தடுக்க நினைக்கிறார்கள் என்றாலே நீங்கள் வெற்றியை அடைய போகிறீர்கள் என்று அர்த்தம்.
தற்போது நிகழ்ச்சிக்கு நான் முதலமைச்சராக வரவில்லை. உங்களுடைய அண்ணனாக வந்துள்ளேன். 2029 தேர்தலுக்காக இப்போதே உங்களிடம் பேச வந்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், நான் அரசியல் ஏதும் பேசவில்லை. இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அரசியல் தேவையில்லை என்று நினைக்கிறேன்.
நன்றாக படித்து முன்னேறுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு வாழ்க்கை அமைந்த பிறகு தமிழ்நாட்டைப் பற்றி யோசியுங்கள். அதையும் தாண்டி நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள் என்றால் வயிற்று எரிச்சல் தான், நெஞ்சு எரிச்சல் தான், எல்லாமே எரிச்சல் தான்.
உங்களை நம்பி உங்கள் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள், இந்த சமூகம் உள்ளது. நானும் உங்களை நம்பி தான் உள்ளேன். இந்த தமிழ்நாடு உங்களை நம்பி தான் உள்ளது. உங்களுடைய எல்லா எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்யவே உங்கள் அண்ணன் வந்துள்ளான்.
மாணவர்கள் தனித்தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒருபோதும் லஞ்சம் வாங்காதீர்கள், போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகாதீர்கள். உங்களுடன் நான் இருக்கிறேன், என்னுடன் நீங்கள் உள்ளீர்கள் வேறென்ன வேண்டும். நல்லதே நடக்கும் வெற்றி நிச்சயம்" என தெரிவித்தார்.
ஐந்து மாவட்ட மாணவர்கள்
இன்றயை தினத்தில் முதற்கட்டமாக அரியலூர், கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி விருது வழங்கப்பட்டது.
முதன்முறையாக 2023 ஆம் ஆண்டு 'விஜய் மக்கள் இயக்கம்' சார்பாக முதல் முறையாக 10, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் சாதனை படைத்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு நடைபெறும் விழாவில் முதலமைச்சராக கலந்து கொண்டு விஜய், மாணவ, மாணவிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்தார்.