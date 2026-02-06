சட்டமன்ற தேர்தல் எதிரொலி: மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் அர்ச்சனா பட்நாயக் தீவிர ஆலோசனை

ETV Bharat / state

இந்திய துணை தேர்தல் ஆணையர் பானு பிரகாஷ் எத்துரு பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தர உள்ளார்.

தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் (கோப்புப்படம்)
தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 5:38 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் சட்டமன்ற தேர்தல் முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடர்பாக இன்று அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழ்நாட்டில் எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி இம்மாத இறுதியில் அல்லது அடுத்த மாத துவக்கத்தில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தயாராகி வருகின்றன.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் தொடர்பான முன்னேற்பாடு பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் முழு வீச்சில் செயல்படுத்தி வருகிறது. சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு முன்னதாக தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் சிறப்பு திருத்த தீவிரப் பணிகளை மேற்கொண்டது. கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 4 ஆம் தேதி துவங்கிய எஸ்ஐஆர் பணிகள் இந்தாண்டு ஜனவரி 30 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று முடிந்தது. இதனை தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டது.

இந்நிலையில், இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து உள்ளது. இந்த பரபரப்பான சூழலில், இந்திய துணை தேர்தல் ஆணையர் பானு பிரகாஷ் எத்துரு பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தர உள்ளார். இவர் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறார். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தவாறு, சட்டமன்ற தேர்தல் முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடர்பாக அவர் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொளி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதில், வாக்குச்சாவடி மறுசீரமைப்பு, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு, தேர்தலுக்கான பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து அர்ச்சனா பட்நாயக் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி, அதுகுறித்து பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேலும், இந்திய துணை தேர்தல் ஆணையர் பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தர உள்ள நிலையில், தேர்தல் தேதி விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

