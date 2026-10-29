சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆணையம் - அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு
அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் புதிய தொழில் முதலீடுகள், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
Published : October 29, 2026 at 11:16 AM IST
சென்னை: சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆணையம் அமைப்பது தொடர்பாக தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான, 3-வது அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று (அக்டோபர் 29) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாட்டில் புதிதாகத் தொழில் தொடங்க முன்வந்துள்ள நிறுவனங்களின் திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது, ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் நிறுவனங்களின் விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது தொடர்பான முன்மொழிவுகள், அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்டன.
சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் மீனவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான மாற்று இடங்களைப் பரிசீலிப்பது உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, தேர்தல் வாக்குறுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 436 திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும், இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆணையம்
தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பதற்கான சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு ஆணையம் அமைப்பது தொடர்பாக தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையில், ஒவ்வொரு துறையும் எட்ட வேண்டிய இலக்குகள், எதிர்காலத்தில் செயல்படுத்த வேண்டிய தொலைநோக்குத் திட்டங்கள் மற்றும் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.