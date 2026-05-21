தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் - கூட்டணி கட்சிக்கும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு அளிக்கும் தவெக அரசு

இன்று 21 தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது. அவர்களுடன் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்குமார் மற்றும் பெ.விஸ்வநாதன் ஆகியோரும் பதவியேற்கவுள்ளனர்.

தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 21, 2026 at 7:39 AM IST

சென்னை: தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்படவுள்ள நிலையில், தவெக எம்.எல்.ஏக்களுடன் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த இருவருக்கு அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கப்படவுள்ளது.

நடைபெற்று முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும் தனிப் பெரும்பான்மை இல்லாததால், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐ,.யு.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.

கடந்த மே 10ஆம் தேதி ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிலையில், அவரைத் தொடர்ந்து, தவெகவைச் சேர்ந்த என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் பிரபு, கீர்த்தனா வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர். இவர்களுக்கு மே 16ஆம் தேதி துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டன.

அதற்கு முன்னதாக, தவெக தலைமையிலான அரசு ஆட்சியை தொடர சட்டப் பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. மே 13ஆம் தேதி நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் 144 பேர் ஆதரவு அளித்த நிலையில் தவெக ஆட்சியை தக்க வைத்தது.

இதனையடுத்து, அடுத்தகட்ட அமைச்சரவை பதவியேற்பு எப்போது நடைபெறும் என்ற கேள்வி எழுந்து வந்தது. தேர்தலுக்கு முன்பே, ‘ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு’ என்று விஜய் கூறியிருந்த நிலையில், தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்த கட்சிகளுக்கும் அமைச்சர் பதவி வழங்க, பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

குறிப்பாக, விசிக, ஐ.யு.எல்.எல் ஆகிய கட்சிகளும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விரும்புவதாக தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு முன்பே, காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் என்று தெரிவித்திருந்தது. இதனை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி வேணுகோபாலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்நிலையில், இன்று தவெக தலைமையிலான அரசின் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படவுள்ளது. தமிழக ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் 21 தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது. அவர்களுடன் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்குமார் மற்றும் பெ.விஸ்வநாதன் ஆகியோரும் பதவியேற்கவுள்ளனர்.

ஏற்கனவே முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் சேர்த்து 10 அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்னும் உயர்கல்வி, வேளாண், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்.

நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, கேரளாவில் செயற்கை நுண்ணறிவு மேம்பாட்டிற்கென்று தனித்துறை ஒதுக்கப்பட்டு, தனியாக அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேர்தல் அறிக்கையில் தவெக தலைவர் விஜய் ஏ.ஐ மேம்பாடு குறித்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுக்கென்று அமைச்சர் நியமிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.

