ஓரிரு நாளில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் - இவர்கள் தான் அடுத்த அமைச்சர்களா?

தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 19, 2026 at 5:47 PM IST

By- எஸ்.உசேன்

தமிழக அமைச்சரவை ஓரிரு நாளில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு, திருப்பூர் சத்யபாமா, காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ராஜேஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகளுடன் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த தேர்தலில், வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சியாக மாறியுள்ளது. அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.

தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 உறுப்பினர்கள் இல்லாததால், திமுக கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது. இதையடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரி கட்சிகளும் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு கொடுத்தன.

இதனால் பெரும்பான்மை பலத்தை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கடந்த 10-ம் தேதி, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டார். அப்போதே 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதையடுத்து அவர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அதன்படி, உள்துறை, ஆட்சிப்பணி, காவல், மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை, முதியோர் நலன், பெண்கள் நலன், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் விநியோகம் ஆகிய துறைகளை முதலமைச்சர் விஜய் தன் வசம் வைத்துள்ளார்.

மேலும், அமைச்சர் என்.ஆனந்திற்கு ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை, அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு சுகாதாரம், குடும்ப நலன் மற்றும் மருத்துவக் கல்வித்துறை, அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நிதித்துறை, அமைச்சர் வெங்கடரமணனுக்கு உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் குடிமைப் பொருள் விநியோகத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமாருக்கு மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை, அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, அமைச்சர் பிரபுவுக்கு சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் அடங்கிய இயற்கை வளங்கள் துறை, அமைச்சர் கீர்த்தனாவுக்கு தொழில் துறை மற்றும் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு துறை ஆகியவை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக அமைச்சரவை இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மொத்தமுள்ள 54 துறைகளில், ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் இரண்டு அல்லது மூன்று துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டு இதுவரை 32 துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 22 துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்த காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து இரண்டு அமைச்சர்கள் இடம்பெற உள்ளனர். குறிப்பாக, மேலூர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஸ்வநாதனுக்கு உயர்கல்வித் துறையும், கிள்ளியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேஷ் குமாருக்கு சுற்றுலாத் துறையும் ஒதுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இடதுசாரி கட்சிகளும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருவதாக ஏற்கெனவே அறிவித்துவிட்டனர்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் அமைச்சர்கள் பதவியேற்க இருப்போர் உத்தேச பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா, ஆர்.கே. நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரிய வில்சன், சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் சரவணன், குமாரபாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயலட்சுமி, அறந்தாங்கி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமது பர்வேஸ் ஆகியோர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதபோல், மதுரை மத்திய தொகுதி முஸ்தபா, ராணிப்பேட்டை தாஹீரா, மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்லாணை, கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு ஆகியோரும் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தின் போது இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் புதன்கிழமை சென்னை வர இருப்பதாகவும், அமைச்சரவை பட்டியல் வியாழக்கிழமை வெளியாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

