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மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல்; களமிறங்கிய வேட்பாளர்கள் - சூடுபிடித்த தேர்தல் களம்

இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள இரண்டு தொகுதிகளுக்கும் அதிமுக, திமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

இடைத்தேர்தல் தவெக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா
இடைத்தேர்தல் தவெக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 5:53 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்களை முக்கிய கட்சிகள் அறிவித்துள்ள நிலையில், இடைத்தேர்தல் களம் சூடிபிடித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், கரூர், விராலிமலை ஆகிய 6 தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் அடுத்தடுத்து தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். இதையடுத்து, 7 தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டன.

தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு

இதற்கிடையே, திருச்சி கிழக்கு, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர், பெருந்துறை ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களின் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனால் அந்த தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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2 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல்

இதையடுத்து தேர்தல் வழக்கில் சிக்காத மதுராந்தகம், தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுதிகளும் தனித்தொகுதிகள் ஆகும். இதையடுத்து, திமுக, அதிமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகள் அடுத்தடுத்து வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளன.

வேட்பாளர்களை அறிவித்த திமுக

திமுக வேட்பாளர்கள் எஸ்.சுகன்யா(தாராபுரம்), இ.பரந்தாமன்(மதுராந்தகம்)
திமுக வேட்பாளர்கள் எஸ்.சுகன்யா(தாராபுரம்), இ.பரந்தாமன்(மதுராந்தகம்) (@arivalayam)

இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் முதல் ஆளாக, திமுக தனது வேட்பாளர்களை செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி அறிவித்தது. அதன்படி மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் வழக்கறிஞரும், திமுக சட்டத்துறை இணைச் செயலாளருமான ஐ. பரந்தாமனும், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் வழக்கறிஞர் எஸ். சுகன்யாவும் போட்டியிடுகிறார்கள்.

தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு

அதைத் தொடர்ந்து, ஆளும் தவெகவும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதன்படி மதுராந்தகத்தில் தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் மரகதம் குமரவேலும், தாராபுரம் தொகுதியில் தவெகவின் திருப்பூர் தென்கிழக்கு மாவட்டக் செயலாளரான பி.சத்தியபாமாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

அதிமுக வேட்பாளர் அறிவிப்பு

அதிமுக வேட்பாளர்கள் பானுமதி(தாராபுரம்), கணிதா சம்பத்(மதுராந்தகம்)
அதிமுக வேட்பாளர்கள் பானுமதி(தாராபுரம்), கணிதா சம்பத் (மதுராந்தகம்) (@AIADMKOfficial)

திமுக, தவெகவை தொடர்ந்து அதிமுகவும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதன்படி மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிதா சம்பத்தும், தாராபுரம் தொகுதியில் பானுமதியும் போட்டியிடுகிறார்கள். இரண்டு தொகுதிகளிலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த முறையும் நமக்கே வெற்றி கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அதிமுக உள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சி

இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள இரண்டு தொகுதிகளுக்கான நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் இன்னும் அறிவிக்கவிக்கப்படவில்லை. இதனிடையே, செப்.13-ஆம் தேதி வேட்பாளர்களை அறிவிப்பதாக, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்துள்ளார்.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்ததால் இரு தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த தேர்தலில், தவெக வெற்றி பெறுமா? வேட்பாளர்கள் மாறினாலும் அதிமுக தனது வெற்றியை தக்க வைக்குமா? அல்லது இரு தொகுதிகளையும் திமுக கைப்பற்றுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

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TN ASSEMBLY BYPOLLS OCTOBER 6
மதுராந்தகம் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்
TN BY ELECTION CANDIDATES 2026

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