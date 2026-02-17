இடைக்கால பட்ஜெட்: சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறைக்கு 17,088 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு

ETV Bharat / state

2025 ஆம் ஆண்டு குடிமைப்பணித் தேர்வில் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த 59 நபர்களில் 52 நபர்கள், நான் முதல்வன் திட்டப் பயனாளிகள் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கத் துறை தொடர்பான அறிவிப்புகள்
சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கத் துறை தொடர்பான அறிவிப்புகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 11:28 AM IST

சென்னை: சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறையின் கீழ் இதுவரை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் தொடர்பாக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப் பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பிப்ரவரி–மார்ச் மாதத்தில் மாநில பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். சட்டப் பேரவைக்கு இந்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால், இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டுகளில் சிறப்பு செயலாக்கத் துறையின் கீழ் நிறைவேற்றிய திட்டங்கள் தொடர்பாக பல்வேறு புள்ளி விவரங்களை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.

சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கம்

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "சிறார்கள், ஆண்கள், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுப்பாலினத்தார் என அனைத்துப் பிரிவினரும் நலம் காண விழைந்திடும் முனைப்பில் முத்திரைத் திட்டங்களை வடிவமைத்துச் செயல்படுத்துவதில் முன்னோடி அரசாக இவ்வரசு திகழ்கிறது.

பள்ளிக் கல்வி முடித்த மாணவர்கள். அவர்தம் விருப்பத்துக்கேற்ற கல்லூரிக் கல்வியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் வழிகாட்ட, 'கல்லூரிக் கனவு எனும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதுவரை இத்திட்டத்தில், 2,68,000 மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

தாய்த் தமிழ்நாட்டில் கல்வி கற்று, தரணியை ஆளும் தகுதியைத் தமிழ் மாணவர் பெற்றிட, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் கனவுத் திட்டமாம், 'நான் முதல்வன்' திட்டம் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், இதுவரை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 48,65,050 திறன் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் இங்கிலாந்து, ஜப்பான், தென் கொரியா ஆகிய நாடுகளின் சர்வதேச பயிற்சிகளில் பங்குபெற்றுள்ளனர்.

மேலும், தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் திறன் பயிற்சி பெற்று வேலைவாய்ப்புகளுக்கு இளைஞர்களைத் தயார்படுத்திடும் 'வெற்றி நிச்சயம் திட்டம்' மூலம் 16,815 இளைஞர்கள் பயிற்சி முடித்து சான்றிதழ் பெற்றுள்ளனர். 70,500 பேர் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.

ஒன்றிய குடிமைப்பணித் தேர்வில், தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் பெருமளவில் வெல்வதற்காக, உதவித் தொகை, ஊக்கத் தொகை ஆகியவை வழங்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். 2025 ஆம் ஆண்டு குடிமைப்பணித் தேர்வில் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த 59 நபர்களில் 52 நபர்கள், நான் முதல்வன் திட்டப் பயனாளிகள் என்பது அரசின் செயற்பாட்டுக்குக் கிடைத்த நற்சான்று.

மக்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கைகளில், பத்து முன்னுரிமைக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்' திட்டத்தின் கீழ் 15,467 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 1,410 பணிகள் எடுக்கப்பட்டு, 1,394 பணிகளுக்கு ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டு, 808 பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. ஏனைய 586 பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கத் துறைக்கு 17,088 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.

