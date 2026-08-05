சென்னை மாநகரின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு பிரத்யேக திட்டங்கள் அறிவிப்பு
கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகளை சென்னையின் அடையாளங்களாக மாற்றி, அவற்றில் படகு சவாரி, குழந்தைகள் குளிக்க வசதி, நதிக்கரையில் உடற்பயிற்சி செய்யும் வசதி போன்ற வசதிகள் உருவாக்கப்படும்.
Published : August 5, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டில் ரூ. 29,863 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதன்முறையாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றிருக்கும் தவெக அரசு தனது முதல் பட்ஜெட்டை மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று (ஆகஸ்ட் 5) தாக்கல் செய்திருக்கிறது. 2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான முழுமையான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். மாநிலத்தின் ரூ. 13.18 லட்சம் கோடி கடன் சுமைக்கு மத்தியிலும் பெண்கள், மாணவர்கள், விளிம்பு நிலை மக்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் திட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டம்
ஒரு மாநிலத்தின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி தொடங்குகிற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஒவ்வொரு குடிமக்களும் பயன்பெறும் வகையில் நகர்ப்புற குடிநீர், சாலை வசதிகள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து ‘முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்ட’மானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நகர்ப்புறத்தை இந்தியாவின் முன்னணி முன்மாதிரி மாநிலமாக நிலைநிறுத்த நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ. 2,117 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்கீழ், சென்னை மாநகராட்சியில் 91 லட்சம் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள், நகரின் வாழ்வாதார தரத்தை மேம்படுத்தும் உட்கட்டமைப்புகளை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.
போக்குவரத்தை மேம்படுத்த சென்னை காவல்துறை மற்றும் பெருநகர போக்குவரத்துக் கழகத்துடன் இணைந்து சென்னை மாநகராட்சியின் நுண்ணறிவுப் போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பு இறுதிகட்ட செயலாக்கத்தில் உள்ளது.
விரிவான நகர்ப்புற போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் தெருக்கள் மறுசீரமைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, 20 இடங்களில் திறன்மிகு வாகன நிறுத்துமிட மேலாண்மை அமைக்கப்படுவதுடன், அம்பத்தூர் மற்றும் கிண்டி தொழிற்பேட்டைகளின் சாலைகள் மறுவடிவமைக்கப்படவுள்ளது.
சென்னையின் பசுமை பரப்பை மேம்படுத்த, குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய வழித்தடங்களின் நடைபாதைகள் அழகுபடுத்தப்பட்டு பசுமையாக்கப்பட உள்ளது.
பேரிடர் காலங்களில் விரைந்து மீளும் வகையில் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நீர் நிலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பசுமை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
நகர்ப்புற வெள்ள பாதிப்புகளை தடுக்க, முக்கிய நீர்வழித் தடங்களின் கொள்ளளவை அதிகரிக்க, வெள்ளத்தடுப்பு சுவர்களின் உயரம் உயர்த்தப்பட்டு, சங்கிலி இணைப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னையின் முக்கிய ஆறுகளான கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவந்து சென்னையின் அடையாளங்களாக மாற்றி, அவற்றில் படகு சவாரி, குழந்தைகள் குளிக்க வசதி, நதிக்கரையில் உடற்பயிற்சி செய்யும் வசதி போன்ற வசதிகள் உருவாக்கப்படும்.
அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் சரியான சாலை இணைப்பு, நடைபாதைகள், மிதிவண்டிகளுக்கென தனிப் பாதைகள், சீரான குறுக்கு வீதி இணைப்புகள், மேம்பட்ட சாலை சந்திப்புகள், பள்ளிகளுக்கு பாதுகாப்பாக செல்வதற்கான பாதைகள் மற்றும் நவீன எல்.ஈ.டி தெரு விளக்குகளுடன் வீதிகள் மேம்படுத்தப்படும்.
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2030-31ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறைவடையும் வகையில் சென்னையிலுள்ள அனைத்து முக்கிய குடிநீர் ஆதாரங்களையும் குடிநீர் விநியோக நிலையங்களுடன் இணைக்கும் முதன்மை சுற்றுக்குழாய் திட்டம் ரூ. 3,108 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்திட்டம் நிறைவடைந்ததும் சென்னை மாநகரம் முழுவதும் தூய்மையான குடிநீர், விதிவிலக்கின்றி, தடையற்ற வகையில் விநியோகம் செய்வது உறுதி செய்யப்படும்.
மேற்கூறிய திட்டங்களுக்காக வரவு - செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு ரூ. 29,863 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.